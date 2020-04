Laura Broekhuizen stopt als wethouder in Oldambt (update)

Wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt dient haar ontslag in. De PvdA-er wordt per 1 juli directeur-bestuurder bij Woonstichting Groninger Huis.

Broekhuizen was de afgelopen vijftien jaar actief in de politiek, waarvan zes jaar in de gemeente Oldambt.

'Met pijn in het hart'

'Natuurlijk neem ik afscheid met pijn in het hart', geeft Broekhuizen eerlijk toe. De toekomstig directeur legt haar overstap uit:

'Ik ben 41 en bijna de helft van mijn leven heeft zich afgespeeld in het openbaar bestuur. Ik ga weg uit iets heel leuks en fijns, maar het is voor mij goed om iets anders te doen. Ik hoefde nog niet weg, maar ik dacht: deze kans kan ik niet laten lopen.'

Later misschien burgemeester?

Het burgemeesterschap leek altijd meer voor de hand te liggen bij de PvdA'er. 'Die wens was er ook altijd wel. Iemand zei zelfs: jij wordt burgemeester van Stadskanaal, haha.'

'Maar ik wil praktisch aan de slag gaan. Leiding geven aan een mooie organisatie. Groninger Huis werkt in Delfzijl, Midden-Groningen, Oldambt en Appingedam. Je kunt in een krimpgebied bezig zijn met waarde toevoegen aan huurders en de omgeving, de manier waarop gebouwd wordt en met huurders kijken naar wat er moet gebeuren. Daar heb ik heel veel zin in.'

Door dat burgemeesterschap wordt nog niet definitief een streep gezet. 'Misschien word ik dat later als ik groot ben.'

'Ervaren bestuurder'

Groninger Huis is in elk geval blij met Broekhuizen. Rika Pot, oud-burgemeester van onder andere de gemeente Oldambt waar Broekhuizen destijds ook wethouder was en nu voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt: 'Met de benoeming van Laura Broekhuizen hebben we een ervaren bestuurder binnengehaald met een duidelijke visie op de uitdagingen die Groninger Huis staan te wachten.'

Ook Olga Hartman, voorzitter van de sollicitatiecommissie, kan haar geluk niet op: 'Wij hebben nu een fantastische bestuurder, maar die gaat met pensioen. Vind maar eens een tweede Hilde van Ree. Wij dachten dat het onmogelijk was met ons eisenpakket, maar wij zijn heel blij. Wij zochten een innovatieve volkshuisvester met lef. Dat is Laura.'

Groninger Huis verhuurt ongeveer 4400 sociale huurwoningen in de provincie Groningen.

Het artikel is aangevuld met een reacties van Laura Broekhuizen zelf en Groninger Huis.