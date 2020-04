Herestraat in Stad mogelijk knelpunt in anderhalvemetersamenleving

Zonder extra maatregelen is de Herestraat in Stad mogelijk niet berekend op de anderhalvemetersamenleving.

Dat blijkt uit een berekening van onderzoeksbureau Locatus.

Meer afstand, minder mensen

Op een normale zaterdagmiddag in het pre-coronatijdperk liepen er op het drukste moment zo'n 6700 mensen per uur door de Herestraat. In een anderhalvemetersamenleving kunnen dat er nog maar 5500 per uur zijn.

Als de gemeente geen extra maatregelen neemt en het winkelend publiek de binnenstad weer als vanouds weet te vinden, zouden er dan bijna een kwart (22 procent) teveel mensen in de Herestraat lopen.

Paddepoel geen knelpunt

De Herestraat staat daarmee in het onderzoek van Locatus op de 25e plaats van grootste mogelijke knelpunten in Nederlandse winkelstraten.

Op andere plekken in de provincie, zoals het winkelcentrum Veendam en Paddepoel, verwachten de onderzoekers geen problemen.

Problemen in Amsterdam, Enschede en Zwolle

Onderzoeksbureau Locatus onderzocht honderddertig winkelgebieden in ons land. Die kunnen uit meerdere winkelstraten bestaan. In zestien winkelgebieden kunnen problemen ontstaan, waaronder in de stadscentra van Amsterdam, Enschede en Zwolle. Het gaat volgens Locatus dan maar om een beperkt deel van deze gebieden en vrijwel alleen op zaterdagmiddag. Dat geldt ook voor Groningen.

Van 33.000 naar 500 mensen

Volgens Locatus kunnen er in een normale situatie per meter straatbreedte 3000 mensen per uur passeren voordat dat er een opstopping ontstaat. De Herestraat is ongeveer elf meter breed. Dus de Herestraat zou maximaal 33.000 mensen per uur kunnen hebben. Dat zijn aantallen die normaal gesproken alleen bij bijvoorbeeld Koningsdag of Bevrijdingsdag gehaald worden.

Maar in een anderhalvemetersamenleving loopt de maximale capaciteit natuurlijk hard terug. Dan kunnen er nog maar rond de vijfhonderd mensen per uur per meter straatbreedte passeren. Voor een elf meter brede Herestraat zijn dat dus 5500 mensen per uur.

Gemeente bereidt zich voor

De gemeente Groningen is blij met het winkelstratenonderzoek. 'Het is goed dat er gekeken wordt naar waar we straks, over waarschijnlijk aardig lange tijd, problemen kunnen krijgen', legt woordvoerder Corien Koetsier uit.

'We bereiden ons uiteraard voor op de anderhalvemetersamenleving, maar het is niet zo dat we nu al weten op welke manier zal worden gehandhaafd.'

Borden of handhavers

Volgens Koetsier zou je kunnen denken aan het neerzetten van borden of handhavers, of oproepjes doen via Twitter om niet naar de Herestraat te komen, zoals dat ook bij het Noorderplantsoen gebeurt.

'De vorm precies is dus nog niet bekend, dat hangt ook af van welke versoepelingen er mogelijk worden de komende tijd. Maar het staat wel op onze netvlies.'

