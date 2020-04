PvdA Oldambt hard op zoek naar opvolger voor Broekhuizen: 'Het is een puzzel'

Wie volgt Laura Broekhuizen op als PvdA'wethouder voor de gemeente Oldambt? Dat is de grote vraag die voorligt. Eén ding is duidelijk: de drie zittende raadsleden gaan zich in elk geval niet kandidaat stellen.

Broekhuizen maakte donderdagochtend bekend dat zij de overstap maakt naar woonstichting Groninger Huis. Daar wordt zij vanaf 1 juli directeur.

Niet de juiste ambitie

De raadsleden voor de PvdA in Oldambt zijn Hilbert Flokstra (fractievoorzitter), Alida Michels en Fred Greven. Zij zien in zichzelf (op dit moment) geen wethouder.

Flokstra: 'Ik heb net een nieuwe baan. Het is te snel om nu over te stappen en dat wat ik nu heb bevalt goed.' Michels: 'Bij mij ontbreekt de ambitie voor het wethouderschap. Als je die niet hebt, hou je het niet vol.' Greven: 'Ik heb de ambitie niet en heb een goede baan.'

Dat betekent dat er actief gezocht moet worden naar een kandidaat.

Eerst de ledenlijst

Flokstra over dat proces: 'Wij hebben de ledenlijst in Oldambt en de afdeling, dus daar wordt eerst naar gekeken. Mocht dat niemand opleveren, dan gaan wij buiten de gemeente kijken.'

Wethouder zijn in de gemeente Oldambt is meer dan even op de winkel passen, vertelt Flokstra. 'De uitdagingen zijn flink, het gaat om een periode van anderhalf jaar en bestuurder zijn in Oldambt is over het algemeen iets ingewikkelder dan in de meeste gemeenten. Het is een puzzel.'

Binnen een maand

De opdracht om een geschikte kandidaat te vinden is fors. Daar komt bij kijken dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren. Broekhuizen neemt afscheid tijdens de raadsvergadering van maandag 25 mei. Voor die tijd wil de lokale PvdA de naam van de nieuwe wethouder bekendmaken.

Michels: 'Dat wij op dit moment niet direct iemand hebben is vooral een compliment aan Laura. Het zou afbreuk doen aan haar staat van dienst als je haar gelijk kunt vervangen. Er is een groot gat te vullen. Desondanks heb ik er echt vertrouwen in dat wij een goede opvolger gaan vinden.'



