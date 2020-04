Slagerij Hemmen Onstwedde stopt ermee: 'Waardering van klanten mooiste prijs'

Niet dat de inwoners van Onstwedde het vanaf donderdag zonder vers vlees moeten stellen. De slagerij van Johnny en Jeichein Hemmen wordt voortgezet door Mark Visser, die al bij de slagerij werkte.

'Hij gaf bij ons aan dat hij voor zichzelf wilde beginnen', zegt Johnny Hemmen. 'En omdat onze kinderen geen belangstelling hebben in het overnemen van de zaak, gaat Mark dat doen.'

Er verandert niks

Hij krijgt alle recepten mee, 'dus in principe verandert er niks', zegt Hemmen. Daar zullen veel Onstwedders blij mee zijn, want Hemmen is een geliefde slager die in de afgelopen jaren meerdere keren in de prijzen viel met zowel zijn droge worsten als gehaktballen.

Het geheim van een goede droge worst? 'Goeie kruiden, vers vlees en een goede droging', weet Hemmen als geen ander, doelend op de prijzen. 'Dat lukte ons altijd heel aardig.'

Z'n favoriete prijs? Daar hoeft Hemmen niet lang over na te denken. 'Dat is de waardering van de klanten, die het jammer vinden dat we stoppen. Op die reacties ben ik trots', zegt de afzwaaiende slager.

Coronacrisis

Helaas voor het slagersechtpaar gaat de afscheidsreceptie, die in verenigingsgebouw d'Ekkelkaamp gepland stond, vanwege de coronacrisis niet door.

'Daar zouden Frank den Hollander en Alina Kiers in vier stukjes van een kwartier het levenswerk van de slagerij uitbeelden. En Harm Ottens, de bankdirecteur die onze eerste financiering regelde, zou ceremoniemeester zijn. Maar dat kan allemaal dus niet doorgaan.'

Ook zouden ze volgende week nog met een foodtruck op pad gaan. 'Ook dat gaat niet door, al valt daar misschien toch nog een mouw aan te passen', besluit Hemmen mysterieus.

