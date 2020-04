Juweliers werken stug door: 'Het is niet schrikbarend rustig'

Gouden tijden zijn het niet, maar de juweliers in onze provincie redden zich nog behoorlijk in tijden van crisis. Dankzij een gezonde dosis nuchterheid. 'We waaien met alle winden mee', aldus eigenaar Perry Slagter van Juwelier Scheich in Groningen.

'We kunnen nog open', schetst hij de positie waarin zijn zaak verkeert. 'We zitten hier al vijftig jaar, hebben een eigen pand en geen personeel.'

De grotere juweliersketens hebben het volgens hem dan ook een stuk zwaarder met een huurpand en veel personeelsleden. Alle vestigingen van Siebel Juweliers zijn bijvoorbeeld gesloten, waaronder die in de Herestraat. 'Als ik in hun schoenen stond, was voor mij die keuze ook snel gemaakt', aldus Slagter.

De loop zit er niet meer in Perry Slagter - eigenaar Juwelier Scheich

'Het is niet zo druk meer in de stad. Ik denk dat 75 procent van het winkelend publiek nu wegblijft. De loop zit er niet meer in', schetst hij de douw die de middenstand in Stad krijgt. Een douw die er onbedoeld voor zorgt dat coronaproblemen bij Scheich niet zo snel ontstaan momenteel.

'Verdeel het winkelend publiek dat overblijft over de zes dagen die we open zijn en je snapt dat de kans dat de winkel vol is, niet zo groot is. Tenzij jij ineens binnenkomt en tien man meeneemt.'

Gepaste maatregelen

Slagter heeft geen schermen geplaatst in zijn zaak. Vooralsnog is er in zijn ogen telkens prima anderhalve afstand tot de klant te bewaren. 'Dat is voor ons een gepaste manier. Daar doen we het mee.'

'Niet schrikbarend rustig'

Juwelier Raimond Luitjens uit Musselkanaal ziet dat het bij hem in de zaak 'wat rustiger, maar niet schrikbarend rustig' is. 'We mogen absoluut niet klagen en zitten in de goede hoek. Ondanks dat het crisis is, zijn we open. Als ik naar afgelopen zaterdag kijk, dan was het lekker druk. Een zaterdag zoals we gewend waren. Mensen zijn weer meer bereid eropuit te gaan.'

Luitjens heeft de afgelopen periode maatregelen genomen om zo 'coronaveilig' mogelijk te werken. Zo zijn er schermen geplaatst bij alle tafeltjes waar met klanten wordt gesproken. En als een medewerker echt in de buurt van een klant moet komen, worden de mondkapjes uit de la gehaald.

Gegoochel

'En als een ring gepast moet worden, dan hebben verkoopsters handschoenen aan. Maar de koper ook, zodat ze het artikel zelf kunnen omdoen', legt Luitjens nog een maatregel uit. 'Het is wat goochelen. Alles wat de klant gepast heeft, wordt daarna ontsmet. Het is even omslachtig allemaal.'

We gaan de goede kant op, maar het kost tijd Raimond Luitjens - eigenaar Juwelier Luitjens

'In het begin ben je heel spastisch, maar je leert er mee omgaan. Ik denk dat we inmiddels zo schoon zijn geworden onder elkaar, dat we moeten afkicken zodra de maatregelen weer worden versoepeld. We zijn positief ingesteld, zeker voor de komende periode. We gaan de goede kant op, maar het kost tijd.'

'Het loopt'

Het naar omstandigheden positieve geluid klinkt ook vanuit Uithuizen, waar juwelier Klaas Draaijer merkt dat 'het loopt'. Dat was eerdere deze maand wel anders. Toen besloot Draaijer zijn zaak alleen op vrijdag en zaterdag open te doen, omdat er doordeweeks nauwelijks klanten kwamen. Op de overige dagen werkte hij aan de reparaties die nog lagen.

'Die vrijdagen en zaterdagen waren heel erg druk', vertelt hij over de periode die volgde. 'Ik moest mensen zeggen dat ze buiten moesten wachten. Daarom is de zaak sinds deze week weer de hele week open. Mensen houden goed afstand, maar gek genoeg komen ouderen wél dicht bij je staan.'

'In een uurtje klaar'

'We volgen de maatregelen van het RIVM. Dus maximaal drie klanten tegelijk de winkel in en niet meer. Ook staat er desinfectie op de toonbank en we hebben folie over de pinautomaat. Na iedere betaling scheur ik er een stukje folie af en komt er een nieuwe over het apparaat. Of die maatregelen nog veel tijd kostten? Neuh, dat was in een uurtje helemaal klaar.'

Lees ook:

- Alles over het cornavirus