Je haar laten knippen door je vriendin: 'Dit is wel spannend hoor'

Mensen twijfelen of ze nu toch maar zelf de schaar erbij moet pakken. RTV Noord-verslaggever Jeroen Berkenbosch nam de proef op de som.

Samen met mijn vriendin zit ik op de bank. Het nieuws gaat over de kappers. 'Je krijg nu wel hele lange haren. Jammer dat je nog niet naar de kapper kan. Mag ik het nu eindelijk doen?', vraagt Yvonne aan mij. Op haar bucketlist staat al jaren de wens om mijn haar te knippen en ze ruikt haar kans.

Bedenkelijk gezicht

Ik trek een bedenkelijk gezicht. Ze heeft nog nooit iemand geknipt. Ja, een barbiepop in haar jeugd die daarna gelijk door kon als gabber in trainingspak naar een happy hardcorefeestje.

Ik twijfel en zeg dat het van mij mag, maar dat we helaas geen tondeuse hebben. Ook een schaar om het haar te knippen hebben we niet.

Lekker kort

Ondertussen denk ik terug aan die keer dat ik tegen de kapster zei: 'Doe maar lekker kort, het is zomer.' Waarna de kapster de tondeuse op het allerkortste standje zette, en ik gemillimeterd werd.

Ik heb daarna een maand moeten aanhoren waar mijn sneakers en trainingspak waren gebleven.

De tondeuses blijken in veel webshops uitverkocht, of er zijn alleen maar hele dure te krijgen. Mooi excuus, denk ik. Mijn vriendin is echter niet voor één gat te vangen. Ze vindt toch nog ergens een goedkoop exemplaar en koopt er meteen een kappersschaar bij.

Dilemma

Vooruit dan maar, denk ik. Maar het blijft een dilemma: kappers raden thuisknippen af en bovendien wil ik hun inkomsten niet bederven.

Mijn vriendin blijkt heel handig met de tondeuse. Maar dan komt het moeilijkste deel, want de haren bovenop mijn hoofd moeten wat langer blijven Jeroen Berkenbosch

Op Internet zoeken we naar een instructievideo. Uiteindelijk vinden we er één die dicht in de buurt komt van mijn kapsel. In de video vertelt de beroepskapster dat ze de uitleg met een dubbel gevoel online zet, maar dat ze in deze gekke tijd mensen wil helpen.

Op het balkon

Omdat de losse haren in huis veel troep geven, gaan we op het balkon zitten. Dat advies kregen we in een ander filmpje.

'Ik vind het nu al leuk. Ook wel spannend hoor. Als ik eenmaal begonnen ben is er geen weg terug hé', zegt mijn vriendin bemoedigend. Ik vertrouw haar en geef mij over. Ik controleer nog wel even of ze een opzetstuk voor de tondeuse gebruikt, om gemillimeterd haar te voorkomen.

Mijn vriendin blijkt heel handig met de tondeuse. Maar dan komt het moeilijkste deel, want de haren bovenop mijn hoofd moeten wat langer blijven. Dat moet dus met de schaar.

Stap voor stap

In de instructievideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe de overgang van de onder- naar bovenkant gemaakt kan worden. In de praktijk blijkt dat moeilijk en Yvonne is er wel even zoet mee. De handen moeten op een juiste manier worden gehouden en ze mag niet zomaar lukraak de schaar in m'n haar zetten.

Ondertussen lees ik rustig het laatste nieuws op de telefoon. Iets wat je bij de kapper nooit doet uit beleefdheid.

'Oei, dat was iets te veel', zegt Yvonne. Ze heeft wat te veel haar rond m'n oren weg gehaald. Maar ach, ik zie toch niet zoveel mensen meer. Alles gaat tegenwoordig met videobellen.

Waar de kapper normaal in twintig minuten klaar is, is mijn vriendin een uurtje bezig. Begrijpelijk. Het is best lastig om het haar goed in model te knippen.

Aardig in de buurt

Het eindresultaat komt aardig in de buurt van wat de kapper er altijd van maakt. Helaas is het niet helemaal symmetrisch en zijn we nog uren na de knipbeurt bezig om hier en daar haren bij te knippen.

Of het net zo goed zit als na een bezoek aan de echte kapper? Dat niet. Voor nu zit het goed genoeg, maar voor een echt top kapsel blijft de kapper toch een betere optie.

