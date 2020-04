Oppositiepartijen willen opheldering over 'Welkoopaffaire'

De affaire rond de afgebrande Welkoop in Hoogezand krijgt een volgend hoofdstuk. Gemeentebelangen Midden-Groningen en D66 willen dat het college openheid van zaken gaat geven.

Ongeveer drie weken geleden werd duidelijk dat de gemeente het terrein, waarop de afgebrande Welkoop stond, wil kopen. En dat terwijl de gemeente al enkele jaren in conflict ligt met de winkelketen over datzelfde stukje grond.

Bevestiging

Wethouder José van Schie (PvdA) van Midden-Groningen maakte bekend dat de gemeente de grond wil kopen naar aanleiding van vragen van RTV Noord. Gesprekken daarover zouden al enkele weken bezig zijn. In eerste instantie wilde de wethouder er weinig over kwijt, maar een dag later kwam de wethouder met de bevestiging.

Volgens haar is de aankoop van de grond onderdeel van een plan om de strook langs het Winschoterdiep te verfraaien en zouden de twee zaken los van elkaar gezien moeten worden. Van Schie zou de gemeenteraad een paar uur later informeren over de kwestie.

Bouwvergunning afgewezen

De directeur van Agrifirm, het moederbedrijf van Welkoop, was woest over het voornemen van de gemeente en sprak van 'Limburgse toestanden' in Midden-Groningen. 'Als je iets verliest, ga je smijten met geld', zei hij toen. Eerder kondigde hij al om naar de rechter te gaan.

De vestiging van de Welkoop werd in 2017 in de as gelegd en de directie gaf toentertijd al snel aan te willen herbouwen. Volgens Welkoop hebben ze daar ook recht op, maar de gemeente ziet het niet zitten en wil op die plek liever woningen bouwen. Daarom werd de bouwvergunning van Welkoop afgewezen.

Openheid van zaken

Een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie oordeelde in maart dat de vergunning alsnog afgegeven moest worden aan Welkoop, maar het gemeentebestuur besloot dat niet te doen. Volgens het college van B en W heeft de commissie onvoldoende rekening gehouden met het gemeentelijk beleid.

De oppositiepartijen willen nu 'helderheid' en 'echt openheid van zaken', lieten ze weten. 'Maar we willen ook het oordeel van andere partijen in de gemeenteraad over de gang van zaken', aldus Gerard Renkema van D66.

Terechtwijzing?

Daarnaast vindt Gemeentebelangen dat de gemeente onvoldoende heeft onderbouwd waarom ze het advies van de bezwaarschriftencommissie hebben genegeerd.

'Heeft u een kosten- en batenanalyse gemaakt, nu de gemeente ons inziens grote kans loopt door de rechter te worden terechtgewezen?', vraagt de partij zich af.

Commissievergadering

Op donderdag 7 mei komt de kwestie aan de orde in de gemeenteraad van Midden-Groningen tijdens een commissievergadering.

