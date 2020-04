'Als onze cruiseschepen dit seizoen niet meer varen, wordt het heel lastig'

Ondanks die tegenvaller houden de twee vertrouwen in de toekomst.

De Fluvius, een omgebouwd vrachtschip dat plaats biedt aan 45 passagiers, vaart van Keulen naar Parijs op het moment dat de corona-uitbraak ook in Noordwest-Europa serieuze vormen aanneemt. De ernst van de situatie wordt goed duidelijk als de Belgische politie opeens naast het schip vaart.

Van der Veen: 'We hebben toen besloten direct terug te varen naar Nederland. Ik heb nog nooit mensen zo blij gezien dat de vakantie voorbij was.'

Coronaproof

De Fluvius ligt nu samen met de Magnifique, dat plaats beidt aan 36 personen, aangemeerd in Hoogezand. Normaal gesproken zou het seizoen nu in volle gang zijn en zouden beide cruiseschepen over de Nederlandse, Belgische en een klein deel van de Duitse wateren varen.

De Magnifique en De Fluvius in de wijk Martenshoek in Hoogezand (Foto: Derk Bosscher)



Om van de nood een deugd te maken zijn de ondernemers hun schepen coronaproof aan het maken. 'We moeten nog kijken hoe we dat exact gaan doen. Dat betekent in elk geval dat we een aantal tafels van boord halen en op verschillende plekken pijlen en bordjes plaatsen.'

Maar de grootste veranderingen zullen 'm volgens Van der Veen zitten in gedrag en voorlichting. 'We gaan het ontbijt en diner in twee groepen splitsen. Ook komt er weer bediening in plaats van het lopend buffet. Maar het belangrijkste wordt een heldere voorlichting.'

Personeel wacht op overheid

Al met al vallen de noodzakelijke verbouwingen aan de schepen dus mee, maar dat betekent niet dat de schade als gevolg van de coronacrisis gering is. De inkomsten zijn geheel stilgevallen en sommige kosten lopen intussen gewoon door.

Van de overheid hebben beide ondernemers vierduizend euro gekregen. Welkom natuurlijk, maar tegelijkertijd een druppel op een gloeiende plaat. 'In maart hebben we ook de regeling voor het personeel aangevraagd waarin ze recht hebben op doorbetaling van negentig procent van hun loon. Daar wachten we nu nog steeds op.'

De Magnifique (Foto: Derk Bosscher)



Verder maken de twee ondernemers gebruik van diverse regelingen, zoals het opschorten van betalingen aan de belastingdienst en de bank.

Jarenlange nasleep

De toekomst van Van der Veen & Ten Kate Europe Cruises BV? 'We blijven heel positief. We hopen vanaf 10 juni weer te mogen varen, al wordt dat waarschijnlijk later. We verwachten nog wel een jarenlange nasleep, maar we overleven dit wel', aldus Van der Veen.

'Behalve als we dit seizoen helemaal niet meer gaan varen, dan wordt het heel lastig.'

