Intrillen damwanden Ring Zuid loopt uit

Het zit weer tegen voor de bouwers van de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen. Deze week worden ter hoogte van de Hereweg damwanden in de grond geslagen. Die klus zou donderdag worden afgerond, maar een technisch mankement gooit roet in het eten.

'Dinsdag in de loop van de dag ging het trilblok van de heimachine kapot', verklaart Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort. Pas in de loop van woensdag konden we weer verder. Dat betekent dat het werk een dag uitloopt.'

Overlast

De bedoeling is dat de laatste damwanden bij de Hereweg - enkele tientallen - vrijdag alsnog de grond ingaan. 'We beginnen om zeven uur 's ochtends en hopen om vijf uur 's middags klaar te zijn, maar we hebben een uitloopmogelijkheid van ongeveer anderhalf uur', zegt Kramer. 'Als dat niet genoeg blijkt, gaan we zaterdag verder.'

Voor de omwonenden is het dus nog even doorbijten, want het intrillen van de damwanden veroorzaakt onvermijdelijk overlast. Bovendien blijft één van de twee rijstroken van de zuidelijke rijbaan van de ringweg tussen de afslag Hereweg en het Europaplein afgesloten voor het verkeer, totdat het werk erop zit.

Nog meer damwanden

Overigens moeten later dit jaar verderop nog meer damwanden de grond in. 'Onder meer bij het gebouw van DUO', zegt Kramer. 'En daarna nog bij het Oude Winschoterdiep. Daar zijn we al met al nog zeker vijf weken mee bezig.'

Als alle damwanden uiteindelijk in de grond zitten, kan worden begonnen met het uitgraven van de tunnelbak voor het verdiepte deel van de nieuwe ringweg.

Extra kosten

Het hele project heeft inmiddels drie jaar vertraging opgelopen door technische en financiële tegenslag. De bedoeling is dat de nieuwe Ring Zuid in 2024 in gebruik wordt genomen. Achter de schermen wordt nog steeds overlegd wie voor de extra kosten gaat opdraaien.

