De Partij voor het Noorden in Oldambt wil samen met twee buurgemeenten een bluswaterwagen aanschaffen om plekken waar weinig bluswater voorhanden is beter te kunnen 'bewateren' bij brand. Een logische zet, Beter Weters? Of ligt de bal bij een andere partij?

'Goede zaak'

'In de provincie Groningen zijn er te weinig bluswaterplekken. Met name in het Oldambt zijn er veel 'witte vlekken': 286. In het Westerkwartier zijn het er 1214. Ik geef toe, het Westerkwartier is groter. Er is meer hout en riet. Maar niettemin 286 witte vlekken voor het Oldambt is veel. Mij lijkt het een goede zaak dat de gemeente een eigen bluswaterwagen aanschaft.'

Met steun

'Historisch gezien schommelt het klimaat altijd wat. Het lijkt erop dat we nu in een warmere periode terechtkomen, met meer droge dagen over langere perioden. Brandgevaar ligt dan op de loer. Een bluswaterwagen voor het Oldambt lijkt me dan ook zeer wenselijk. Eventueel samen met Veendam en Pekela. Gesteund door Veiligheidsregio Groningen.'



'Je zult er maar wonen'

'Witte vlekken? Rode vlekken, zul je bedoelen! Je zult er maar wonen. Maar dat is ook een keuze, al is daar vanzelfsprekend wel wat op af te dingen. Soms, bijvoorbeeld, wonen mensen daar immers al generaties lang.'

'Het is daarnaast ook waar dat witte vlekken in het landelijk gebied moeilijk voor honderd procent zijn te dekken; dat kost ook teveel geld. Maar wel moet al het echt mogelijke daartoe gedaan worden. Watertankwagens kunnen een goed hulpmiddel zijn. En vanzelfsprekend heeft de Veiligheidsregio hier ook een bijzondere taak in.'

Voorzorgsmaatregelen

'Maar dat is niet het enige. Wie woont waar geen water is, moet daar zelf ook rekening mee houden. Brand uitsluiten is onmogelijk, maar voorzorgsmaatregelen nemen niet. De verantwoordelijkheid ligt hier dus elk op eigen terrein, bij zowel de overheid als bij betrokken bewoners.'



Regels tegen het licht

'Er is in Nederland heel veel geregeld op het gebied van veiligheid. Ik ken niet alle regels, maar weet zeker dat er ook voorschriften zijn voor bereikbaarheidstijden en hoe om te gaan met witte vlekken. Het is goed om deze regels geregeld tegen het licht te houden of ze nog voldoen. Wanneer dat is gedaan en er is geconcludeerd dat de veiligheid met betrekking tot brand op een voldoende niveau zit, dan hoeven er geen maatregelen te worden genomen.'

Kosten voor de gemeente(n)

'Is men binnen een gemeente of een aantal gemeenten van mening dat het toch onvoldoende is, dan staat men vrij om extra materiaal aan te schaffen. De kosten ervan komen dan voor rekening van de gemeenten die er gebruik van gaan maken. Daarbij lijkt het erop dat de hoogste prioriteit niet zou hoeven liggen in de gemeente Oldambt.'



Niet de grootste misstand

'Eerlijk gezegd is dit wat mij betreft niet de grootste misstand in deze regio. Ik zou zeggen dat een combinatie van maatregelen op regionale schaal en bij bewoners zelf de oplossing kan zijn. Een extra wagen met een forse tank en besef in de betrokken gebieden dat er mogelijk een extra risico is bij brand; daar kan iedereen zelf ook wat aan doen.'

Waterbuffering

'En gebruik plannen voor gebiedsinrichting ook voor waterbuffering. Dat moet sowieso om de sterke schommelingen in waterpeilen op te vangen. Dan combineer je oplossingen voor klimaatverandering met de bediening van witte vlekken. Met een beetje creativiteit komen we een heel end.'