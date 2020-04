Afzwaaiend raadslid krijgt lintje op 'meest unieke manier'

Het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding is lastig in coronatijden. Je kunt immers moeilijk anderhalve meter afstand houden als je een lintje bij iemand opspeldt.

Daar hadden ze donderdagavond in Delfzijl iets op bedacht.

Stoel in raadszaal

Fractievoorzitter Cor Buffinga van de ChristenUnie was de gelukkige. Hij kreeg aan het einde van de vergadering een onderscheiding, omdat hij na veertien jaar afscheid neemt van de raad. Buffinga verhuist naar Hoogeveen.

Wie meer dan twaalf jaar raadslid is, krijgt een lintje. De bodes hadden daarom midden in de raadszaal een donkerrode stoel neergezet, waar Buffinga zijn jas overheen kon hangen. Na enkele passen naar achteren te hebben gezet, kon burgemeester Gerard Beukema het lintje opspelden.

'Dit is misschien wel de meest unieke manier waarop iemand een onderscheiding krijgt', zegt Beukema. 'Mensen die met Koningsdag een lintje kregen, moeten er nog lang op wachten. Maar we willen Cor niet helemaal vanuit Hoogeveen terug laten komen om hem op te halen.'

Draagt met eer

Buffinga had deze actie niet verwacht. 'Dit is een hele bijzondere dag. Ik ben blij dat ik de koninklijke onderscheiding heb mogen krijgen en ik draag hem met eer. Het is mooi dat we op deze manier konden vergaderen.'

Als één van de weinige gemeenten vergaderde de raad van Delfzijl donderdag fysiek. Elk raadslid zat op anderhalve meter afstand. Pers en publiek waren niet welkom, om zo min mogelijk mensen in de zaal te hebben.

De meeste gemeenten zijn overgegaan op digitaal vergaderen, maar de wet schrijft voor dat fysiek vergaderen de voorkeur heeft als dat volgens de richtlijnen van het RIVM kan. De zaal in Delfzijl is daar groot genoeg voor. Fusiepartners Loppersum en Appingedam vergaderden wel digitaal.

Nieuw raadslid

Buffinga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wie voor hem in de plaats komt, is nog niet bekend. Raadslid Harold Kol wordt fractievoorzitter namens de ChristenUnie.

In de vergadering is Loet Meintsma benoemd tot tijdelijk raadslid namens de Seniorenpartij. Hij vervangt Jan Ottens, die met gezondheidsproblemen kampt.

