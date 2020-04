Bedrijfsovername in coronatijd: 'Ik heb er een paar nachten wakker van gelegen'

In de coronacrisis een grote bedrijfsovername doen, je moet het maar durven. Autoverhuurder INQAR Dallinga doet dat en lijft de Groningse vestiging van Mobilty Centre Holland in.

INQAR Dallinga, met vestigingen in Stad, in Appingedam en Veendam, verhuurt al decennialang auto's in allerlei soorten en maten en heeft zo'n driehonderd voertuigen ter beschikking.

Bestelwagens en vrachtwagens

Algemeen directeur Peter Dallinga ziet in Mobility Centre Holland (MCH) de ideale overnamekandidaat. 'Waar wij stopten, daar gaan zij verder. MCH heeft bestelwagens en vrachtwagens en die hadden wij nog niet', motiveert hij.

Dallinga werkt al langer samen met MCH. 'Eigenlijk hebben we de deal al in februari gesloten', verklapt hij. 'Maar toen de coronacrisis kwam en werkelijk alles stil viel, heb ik wel even gedacht: waar ben ik hemelsnaam aan begonnen? Ik moet bekennen dat ik er ook wel een paar nachten van wakker heb gelegen.'

Pakketbezorgers

Inmiddels gaat het weer de goede kant op met de autoverhuur. 'Dat is met name te danken aan de drukte bij de pakketbezorgers', constateert Dallinga. 'Die hebben auto's nodig en dan zijn ze bij ons aan het goede adres.'

Voor het personeel verandert er door de overname niets. 'Wij nemen iedereen één op één over. Dat is ook zo afgesproken.'

Piekeren

In coronatijd is de bedrijfsvoering voor Dallinga net als voor vele andere ondernemers niet altijd even makkelijk. 'Ik werk thuis en ach, je piekert wel eens wat', erkent hij. 'Zo krijgen we geen nieuwe auto's aangeleverd. Die verwacht ik pas in augustus. Maar we hebben voldoende wagens op voorraad. We kunnen voorlopig iedereen bedienen', besluit hij optimistisch.