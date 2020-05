Op vakantie? 'Blijf dit jaar in eigen provincie'

Voor een organisatie als Marketing Groningen voelt het tegennatuurlijk, maar door de coronacrisis staat de toeristische promotie van onze provincie voorlopig op een laag pitje: 'De gebruikelijke campagne is dit jaar in de ijskast gezet'.

Ook voor de toeristische sector zijn de regels van het kabinet het uitgangspunt. Die regels schrijven momenteel voor dat hotelovernachtingen weer mondjesmaat zijn toegestaan. Hetzelfde geldt voor vakantieparken en campings, op voorwaarde dat de gasten beschikken over eigen sanitair. Douche- en toiletgebouwen blijven vooralsnog op slot.

Thuisblijftips

Woordvoerder Sandra Lambers van Marketing Groningen: 'Als mensen naar Groningen willen komen, heten we ze natuurlijk welkom. Maar we promoten het niet naar buiten toe. Het enige wat we momenteel doen is het voeren van de campagne 'Groningers voor elkaar', met thuisblijftips van en voor Groningers, zowel ondernemers als particulieren.'

'Als de regels versoepeld worden, dan beginnen we met een regionale nazomercampagne zodat we weer wat zichtbaarder worden. Maar deze campagne zal voor de Groningers zelf bedoeld zijn: ga op vakantie in je eigen provincie. Misschien dat we deze campagne uitbreiden naar Drenthe en Friesland, maar daar moeten we het nog over hebben.'

Doorgeschoven naar 2021

De inmiddels klassieke slogan 'Er gaat niets boven Groningen' blijft uiteraard bestaan. 'Maar de daaraan gekoppelde jaarlijkse zomercampagne, die met name gericht is op heel Nederland, België en Duitsland, hebben we in de ijskast gezet en doorgeschoven naar 2021.'

Dat het toerisme momenteel op vrijwel op zijn gat ligt, merken ze ook bij de VVV in Groningen. 'Daar komen maar zeer sporadisch verzoeken om informatie en boekingen binnen', zegt Lambers. 'Al horen we van ondernemers dat er sprake is van een voorzichtige toename.'

'Het is wachten op wat er gebeurt na 20 mei, als het kabinet de teugels mogelijk weer wat laat vieren. Maar de toeristische sector moet zich voorbereiden op de anderhalvemetersamenleving. Hoe dat uitpakt, zijn we momenteel aan het bekijken.'

Belangstelling voor Drenthe weer in de lift

De interesse voor een vakantie in Drenthe is duidelijk aan het toenemen, constateert directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe. 'We kunnen niet zien of mensen willen boeken in de zomervakantie of een andere periode, maar het aantal bezoekers op onze website is weer aan het stijgen.'

Vergeleken met Groningen willen ze het in Drenthe net iets anders aanpakken, zodra dat kan. Marketing Drenthe mikt vooral op toeristen uit het westen van het land. Crum: 'Daar komt het grootste deel van onze bezoekers vandaan. Dus daar zal onze campagne zich op richten.'

'Vol is vol'

Crum is niet bang voor een massale toestroom van toeristen naar haar provincie: 'We houden ons aan de afstand van anderhalve meter. Als er normaal 2000 mensen op een camping staan, zullen dat er nu hooguit 750 zijn. Vol is vol, maar minder vol dan anders.'

