Delfzijl wil noaberschapsinitiatief dorpen ook in Eemsdelta

Een meerderheid van de raad wil dat de nieuwe gemeente Eemsdelta structureel geld vrijmaakt voor een project met dorpsondersteuners.

Probleem is: Delfzijl gaat daar niet over.

Kleine klusjes

De ondersteuners zijn sinds een paar jaar actief in onder meer Wagenborgen en Woldendorp. Ze koppelen vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben met kleine klusjes, zoals het invullen van formulieren of een ritje naar het ziekenhuis. Het project kost jaarlijks 132.000 euro.

Het gaat om een proef waar alleen in 2019 en 2020 geld voor is gereserveerd in de begroting van Delfzijl. Volgens de betrokkenen is het een groot succes.

Daarom willen coalitiepartijen Lokaal Belang Eemsdelta, ChristenUnie, CDA en VVD dat hier structureel een bedrag voor wordt gereserveerd in de begroting van de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Over graf heen regeren

Volgens burgemeester Beukema kan Delfzijl dat besluit niet nemen. 'Er is maar één orgaan dat over de begroting van de nieuwe gemeente gaat en dat is de nieuwe gemeenteraad van Eemsdelta. Politieke keuzes zijn alleen voorbehouden aan de nieuwe raad.'

Het plan zet kwaad bloed bij oppositiepartij PvdA: 'Wij horen elke keer dat we niet over ons eigen graf heen moeten regeren. Het verbaast me dat de coalitie nu zelf met een voorstel komt waar dit wél het geval is', reageert Henk ten Brinke.

Grote middelvinger

Om de angel uit de discussie te halen, laat initiatiefnemer Martijn Meijer (Lokaal Belang Eemsdelta) weten dat het voorstel niet meer is dan een verzoek om te kijken of een structurele bijdrage mogelijk is. Hij wil graag dat het project vervolg krijgt.

'Als we nu de financiering stopzetten, is dat een grote middelvinger naar de vrijwilligers die bezig zijn om het project op poten te zetten. Als we dit in de benen houden, zou dat een mooie referentie zijn voor andere dorpen in onze toekomstige nieuwe gemeente.

'Wij gaan er niet over'

Na een schorsing van vijf minuten bleek de meerderheid van de raad dat verzoek te steunen. Alleen oppositiepartijen PvdA en Gemeentebelangen Eemsdelta zijn tegen: 'Ik vind het bijzonder dat er gestemd wordt over een plan waar wij als gemeente niet over gaan', zegt Rob Kok.

Ten Brinke (PvdA): 'Ik ben niet tegen dorpsondersteuners, maar wel tegen het stemmen over iets wat niet kan. Ik vind dit een vreemde opstelling van de coalitie.'

De werkgroep die de herindeling voorbereidt, gaat kijken of er in de eerste begroting van Eemsdelta geld is voor de dorpsondersteuners.

Herindeling

De fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum is op 1 januari 2021.

