Briefjes bij de vuilcontainers: 'Top dat jullie in deze tijden langskomen'

Het is tijdens de coronacrisis aanpoten voor de vuilnismannen in de stad Groningen. 'Het is nu extra zwaar. We hebben veel volle bakken de laatste tijd, met de deksel helemaal open of zakken ernaast.'

Dat zegt vuilnisman Bram in een reportage van het NOS Radio 1 Journaal. 'We doen zo'n 1200 containers per dag. Veel mensen werken thuis en maken meer afval dan normaal. Alle kinderen zijn ook thuis.'

Minder druk op straat

Toch zit er ook een voordeel aan de coronacrisis, ziet chauffeur Bram. 'Er zijn nu veel minder auto's en fietsers op straat, we kunnen overal gemakkelijk bij. We beginnen tegenwoordig om 08:00 in plaats van 07:30, maar als je er een beetje vaart achter zet, kan je dat half uurtje wel inhalen.'

'We houden afstand en hebben handschoenen aan. Je wilt niet met je blote handen zo'n container pakken, wat de bewoners ook doen', zegt Bram..

Goed oppassen

'Stel, iemand heeft corona en zit in thuisquarantaine... Je pakt de container beet en wrijft even in je gezicht, dan loop je het ook op. Het kan. We hebben sowieso al handschoenen aan, maar nu helemaal. Het is nog wel even extra spannend. Als er iemand komt aanlopen en te dicht bij je gaat staan, doen we wel even een stap achteruit.'

Naar de stort

Als de wagen vol is, gaan de vuilnismannen naar de stort. Voorheen zaten ze met drie naast elkaar voorin, maar dat mag niet meer. En dus moet de derde wachten. Daarom moeten er goede afspraken gemaakt worden, of ze elkaar aan het begin of het eind van de route weer treffen.

'Laatst stond er nog iemand in een winkel en toen waren wij alweer aan het begin van de route. En er reed ook al een keer iemand achter de verkeerde vrachtwagen aan, dat was ook niet echt handig. Achteraf kan je er wel om lachen', vertelt Bram.

Waardering

Nog een 'voordeel' van deze coronatijd: de waardering van de mensen. 'Ze laten briefjes achter bij de containers: Top dat jullie in deze tijden langskomen. En ook wel eens blikjes drinken.'

