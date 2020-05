Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk zet voet aan wal in Lauwersoog (update)

Telson ging in maart van dit jaar failliet. Het bedrijf verkeerde in financiële nood en kreeg een laatste zetje door de slechte prijzen voor garnalen van vorig jaar.



Splinternieuw pand

De Groningse garnalenhandel betrok in 2016 het splinternieuwe garnalenpelcentrum in Lauwersoog. Een deel van het pand werd verhuurd aan de familie Kant, die er dagverse garnalen pelt met machines.

Tot vorige maand werden die garnalen door Telson verhandeld.



Beste bod

Volgens curator Lettinga zijn er drie partijen geweest die een bieding hebben gedaan op het garnalenpelcentrum en had Vrolijk het beste bod.

Dat visserijbedrijf nam ook een deel van de inventaris over. De familie Kant kan het deel waar de pelmachines staan blijven huren, zegt Lettinga.

Groot bedrijf

Cornelis Vrolijk B.V is één van de grootste visserijbedrijven van Nederland. Het bedrijf, dat over een uitgebreide trawlervloot beschikt, is over de hele wereld actief in de vangst, kweek, verwerking en handel van vis en garnalen.

Vrolijk heeft ongeveer 1700 mensen in dienst.



Garnalen

In 2018 nam het bedrijf een meerderheidsbelang in Kegge Garnalenhandel BV in IJmuiden. Dat bedrijf houdt zich bezig met het machinaal pellen van garnalen. Het is de bedoeling dat Kegge zijn intrek neemt in het garnalenpelcentrum.

Volgens een woorder is nog niet bekend of - en zo ja, hoe - Kegge en Cornelis Vrolijk in het garnalenpelcentrum gaan samenwerken met Kant. De familie Kant heeft nog niet gereageerd.

Dit artikel is aangevuld met een reactie van de woordvoerder van Cornelis Vrolijk.



