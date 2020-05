Wateroverlast en 'bruine derrie' in Forum door sprinklers met eigen wil (update)

'Dat is tijdens werkzaamheden gebeurd, met als gevolg dat de publiekstribune zeiknat is', zegt Forum-woordvoerder Pernille Claessen. 'Omdat de vloer afloopt, is het water richting het VVV-kantoor gestroomd.'

Over de schade kan Claessen nog niks zeggen.

Er ligt een bruine, donkere derrie over al die witte trappen Mario Miskovic - Verslaggever

Heel vies

Volgens verslaggever Mario Miskovic is aan het begin van de middag het meeste water wel opgedweild. De gevolgen van al dat water zijn wel goed te zien:

'Je ziet gewoon dat het echt heel vies is. Er ligt een bruine, donkere derrie over al die witte trappen. Want het water uit de sprinklers is niet schoon. Iedereen die het Forum van binnen kent, weet dat het een hartstikke licht en wit gebouw is. Nu zijn er allemaal donkere strepen te zien.'

Bruine vlekken op de ooit zo witte trappen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



16 sprinklers

Miskovic stelt dat er 16 sprinklers zijn afgegaan in het onderste deel van het gebouw. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

'Het hoofd van de facilitaire dienst zegt dat de sprinklers dachten dat er brand was, dus gingen ze af. Gelukkig was er geen brand, maar waarom ze dan wel afgingen wordt nog uitgezocht.'

De schoonmaak van het Forum in volle gang (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



VVV zwaarst getroffen

Met man en macht wordt geprobeerd het Forum weer spik en span te krijgen, vertelt Miskovic. Ook het grote LED-scherm in de hal van het gebouw wordt geïnspecteerd op mogelijke schade.



Het VVV-kantoor heeft het volgens Miskovic inderdaad het zwaarst te verduren gekregen. 'Dat ligt ook het laagst. Maar er is water naar de parkeergarage gestroomd.'



Het artikel is aangevuld met quotes van verslaggever van Mario Miskovic.