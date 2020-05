Dubbel gevoel bij fysiotherapeut: 'Wel groen licht, maar ook een domper'

Voor praktijkhouder Inge Coenen uit de stad Groningen zijn het berichten die een dubbel gevoel opleveren.

Stappenplan

'We hebben weer groen licht om te mogen starten, het is alleen nog wachten op de richtlijnen van het RIVM', zegt ze. 'We zullen waarschijnlijk met beschermingsmiddelen patiënten gaan behandelen. Ik verwacht daarover later vandaag duidelijkheid te krijgen.'

Koenen denkt na over hoe de praktijk moet worden ingericht. 'We houden de afstand van anderhalve meter aan in de trainingszaal. Daarnaast zijn we bezig met een soort loopschema, hoeveel mensen we per tijdseenheid kunnen behandelen. We moeten een soort stappenplan gaan maken.'

Uitstel

Aan de andere kant incasseert de fysiotherapie ook een domper. De zorgverzekeraars hebben de lancering van de continuïteitsregeling opnieuw uitgesteld, zegt Koenen.

'Zorgverzekeraars zijn er nog niet uit over de vraag hoeveel we als fysiotherapeuten gecompenseerd gaan worden', vervolgt ze. 'Wordt dat een percentage van 60 procent of gaat het naar 85 procent? Dit is al de derde keer dat ze uitstel hebben gevraagd, een signaal dat ze er nog niet uit zijn.'

Voor de praktijk van Koenen is de compensatieregeling van de zorgverzekeraars mooi, maar er blijft alsnog een inkomensgat over.

Zelf betalen

'Wij zitten aan de zuidkant van de stad Groningen en hebben veel patiënten die zelf de fysiotherapeut betalen. Dat deel compenseert de zorgverzekeraar niet. Zo'n 70 procent van onze patiënten heeft een aanvullende zorgverzekering, waarvan we mogelijk zo'n 70 procent van de kosten krijgen aangevuld. Dat betekent dat we op onze totaalomzet zo'n 45 procent krijgen vergoed, dat is niet veel.'

Koenen heeft voor de zekerheid al mondkapjes besteld. Ze verwacht die pas volgende week binnen te krijgen, waardoor ze verwacht de komende dagen de deuren gesloten te moeten houden.

Lees ook:

- Ook fysiotherapeuten krijgen compensatie: 'Een kleine opluchting'

- Fysiotherapiepraktijk houdt vol: gewoon open, maar weinig patiënten