Aardbevingsnieuws maart 2020: Rutte in Appingedam en een beving van 2.3

Licht aan de horizon voor bewoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam in de maand maart. De eerste palen voor nieuwbouw gingen daar de grond in. Premier Rutte neemt er poolshoogte.

Slopen en herbouwen

Janny Ebels is een van de wijkbewoners van Opwierde-Zuid die hoopt in september of oktober naar een nieuw huis te kunnen. 'Ik ben heel blij. Ik had niet gedacht dat dit me zo zou raken', zegt ze bij het zien van de bouwwerkzaamheden.



Enkele dagen later bezoekt premier Mark Rutte de wijk. 'Als dingen goed gaan, kom ik niet. Als dingen niet goed gaan, kom ik wel. En hier gaan dingen niet goed. Het gaat nu wel stapje voor stapje vooruit, maar nog niet goed. Dus kom ik nu zelf. Zo werkt het.'

Sloopkogel

Verderop in Overschild is er van wederopbouw nog geen sprake. Daar start halverwege maart juist de sloop van een aantal huizen. In totaal wacht dit lot óf versterking tweehonderd huishoudens in het dorp. 'Het is heftig, vooral mentaal', zegt bewoner Jack Mulder.



NAM gaat in cassatie

De NAM legt zich niet neer bij de uitspraak van Het Hof uit december 2019 dat 65 inwoners van het bevingsgebied recht hebben op een schadevergoeding voor immateriële schade. Dus komt de zaak op de rol bij de Hoge Raad. Advocaat Pieter Huitema, die de inwoners bijstaat, had dit wel verwacht. Hij noemt de stap van de NAM 'een klap in het gezicht van de Groningers'.

Radio 2 komt in actie

Radio 2 belt regelmatig met hongerstaker Dhani Hoekstra uit Ten Post. Presentator Jan-Willem Roodbeen is dermate geraakt door zijn situatie dat hij een petitie start om de problemen in Groningen op de kaart gezet. Roodbeen laat zich bij een bijeenkomst van het Groninger Gasberaad bijpraten over de problematiek. Ook wil hij in april een thema-uitzending maken vanuit onze provincie.

Hoekstra, die dus aan de basis stond van de actie van Radio 2, stopt na 35 dagen met zijn hongerstaking. Zijn woning is op de spoedlijst voor bouwkundige versterking gezet. 'Dat hebben we in elk geval kunnen bereiken.'

Het rommelt in de bodem

Met tien gemeten aardbevingen is de Groninger bodem een stuk onrustiger dan in februari, toen het twee waren. Op 17 maart registreert het KNMI er drie op één dag.

De beving op 22 maart in Krewerd is met 2.3 op de schaal van Richter de zwaarst in onze provincie sinds 9 juni 2019 (2.5 in Wirdum). 'Een hele duidelijk en herkenbare trilling die ongeveer 15 seconden duurde', omschrijft een inwoner van Godlinze de beving in Krewerd.

Op de laatste dag van de maand praat minister Eric Wiebes de Tweede Kamer bij over de situatie in Groningen. Op basis van de nieuwste risicoanalyse van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert Wiebes dat wonen in onze provincie veiliger is geworden.

Groningen wordt veiliger

Volgens het SodM is de kans op een beving zo zwaar als die bij Huizinge (3.6) meer dan gehalveerd. 'Het is goed nieuws dat de berekeningen in elk geval laten zien dat Groningen snel veiliger lijkt te worden door het verlagen van de gaswinning', schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer.

Ander aardbevingsnieuws:

- Meer dan honderd mensen willen hun huis laten checken door NCG (2 maart)

- Warffum Alert! en Openluchtmuseum blijven aandringen op sluiting Warffumer gasveld (5 maart)

- TCMG zegt 1500 afspraken af door corona: voorlopig geen schade-opnames (15 maart)

- TCMG kan groeiend aantal schademeldingen net bijbenen (23 maart)

Aardbevingen in maart 2020:

- 2 maart, 14:41 uur, Wagenborgen, 2.0

- 5 maart, 21:08 uur, Delfzijl, 0.3

- 17 maart, 08:18 uur, Appingedam, 0.8

- 17 maart, 09:54 uur, Garsthuizen, 1.4

- 17 maart, 13.44 uur, Sappemeer, 1.8

- 22 maart, 20.33 uur, Krewerd, 2.3

- 23 maart, 01:15 uur, Thesinge, 1.1

- 23 maart, 02:06 uur, Krewerd, 1.1

- 30 maart, 06:49 uur, Tjuchem, 1.0

- 31 maart, 01:53 uur, Zuidbroek, 1.3

