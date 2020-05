Eigenaar De Drie Gezusters is er klaar mee: 'Mijn zaken gaan op 1 juni weer open' (update)

Laurens Meijer, één van de grootste horeca-ondernemers in ons land, wil zijn zaken op 1 juni weer openen. 'We hebben niet zoveel keuze meer, er wordt van alles beloofd maar niks gedaan', stelt hij.

Meijer is eigenaar van een aantal zaken in Groningen, waaronder De Drie Gezusters aan de Grote Markt.

Kritiek

'De overheid had diepe zakken, we hoefden ons niet ongerust te maken kregen we te horen. Maar ik heb er nog niks van gezien, tot op de dag van vandaag. Alle vaste lasten lopen gewoon door, daarvoor kreeg je één keer 4000 euro. Dat is lang niet genoeg.'

De horeca in Nederland is nog zeker tot 20 mei gesloten vanwege de coronacrisis. Voor ondernemers is een compensatiepakket in het leven geroepen.

'Ik wil gewoon dat de afspraken worden nagekomen. Mensen worden verkeerd voorgelicht, we krijgen helemaal niet negentig procent van de loonlosten vergoed', claimt hij. Volgens hem gaat het in de praktijk om 65 procent.



Vrees wordt mogelijk werkelijkheid

Dat sommige horeca-ondernemers niet kunnen wachten tot 20 mei voor een mogelijke versoeping van de coronamaatregelen, voorspelde werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord al. Directeur Ton Schroor zei dinsdag te vrezen dat 'heel veel bedrijven de reeds gemaakte protocollen op eigen houtje gaan toepassen'. Volgens Schroor zou het dan ook verstandig zijn van het kabinet om te kijken waar de risico's voor de volksgezondheid klein zijn. 'En dat er sneller dan 20 mei toch gekozen kan worden voor een intelligente lock-out.'

De nek omdraaien

Voor Meijer is de maat vol. Als er niks verandert, gooit hij zijn zaken op 1 juni open. 'Als de overheid afspraken nakomt, is het niet nodig. Anders hebben we geen andere keuze. Je kan niet willens en wetens het MKB de nek omdraaien.'

Alternatieven, zo zijn er restaurants die nu bezorgen, zijn volgens hem niet voorhanden voor zijn zaken. 'Je wordt gewoon gesloten, dus we kunnen niks.'

Meijer stelt niet alleen te staan in zijn kritiek. 'Mijn berichtenbox explodeert van de berichten van ondernemers die het ermee eens zijn.'

Water staat aan de lippen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) begrijpt dat horecaondernemers niet kunnen wachten om hun deuren weer te openen, maar zal zijn leden niet adviseren de deuren te openen. 'Het water staat veel ondernemers écht aan de lippen. Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet twee derde van de horecazaken zijn deuren per 1 juli sluiten', aldus de organisatie.

Volgens de branchevereniging is het cruciaal dat ondernemers perspectief wordt geboden. Donderdag heeft KHN tijdens overleg met staatssecretaris Mona Keijzer een noodplan voor de horeca neergelegd. De inzet van het overleg was volgens KHN om concrete toezeggingen te krijgen.

'Daarvan was helaas geen sprake', aldus KHN. 'We voelen ons in de steek gelaten door het kabinet, dat zegt ondernemers te willen helpen.'

Volgens de organisatie dringt de urgentie van de nood in de sector niet door in Den Haag. Nog deze week moet er volgens KHN over een noodplan worden gesproken waarin het ook over het toekomstperspectief en het openingsprotocol gaat.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

