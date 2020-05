'Ik zag opeens koeien voor ons raam langs rennen'

Het was even raar wakker worden voor Marloes Fokkens-Wierenga uit Bad Nieuweschans en haar gezin. Vrijdagmorgen zaten zij samen te ontbijten aan de keukentafel, toen er opeens vijf koeien voor het raam langs renden.

'Ik dacht: Huh? In Nieuweschans hebben wij helemaal geen koeienboer', zegt ze hardop lachend.

Galopperende koeien

Marloes vertelt: 'Wij renden direct naar buiten en hebben de koeien naar het grasveld van de ijsbaan gedreven. Daar staan ze het veiligst dachten wij. Vervolgens hebben we de politie gebeld.'

Terwijl de politie onderweg is, doen Marloes en buurtbewoners hun best om het oormerk van de koeien af te lezen. Daaruit blijkt dat de koeien uit Duitsland afkomstig zijn. De politie gaat op zoek naar het bedrijf en keert uiteindelijk terug met de boerenfamilie. Marloes: 'De boerin was niet bepaald blij.'

'Gister ook al uitgebroken'

Uit de woorden van de boerin blijkt dat het koeien zijn die houden van avontuur. Marloes: 'De boerin zei: verdorie, gisteren waren ze ook al uitgebroken. Uiteindelijk boden zij hun excuses aan en namen ze de koeien weer mee naar Duitsland.'

Achteraf blijkt dat de koeien zo'n vijf kilometer hebben afgelegd voordat ze in de straat van Marloes verschenen.

Meer dierenverhalen

Het is niet de eerste keer dat Bad Nieuweschans met mysterieuze dieren te maken heeft. Begin dit jaar had André van der Ploeg last van een poepende hond. De hond verscheen alleen 's nachts, poepte in de tuin van Van der Ploeg en verdween weer. Het dier stond op camerabeelden, maar niemand wist van wie de hond was.

Dat probleem is, na aandacht in de media, opgelost. Harm Arend Meijer van Dorpsbelangen kan er flink om lachen: 'Hier is ook altijd wel iets aan de hand met dieren, haha!'