Een extra weg naar haven Lauwersoog: 'Hoe gaan we dat betalen?'

De zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder wordt aangepakt. Het gaat om een dijkverzwaring over een stuk van negen kilometer. Omdat de dijk dan toch aangepakt wordt zou er ook een extra weg naar het haventerrein in Lauwersoog aangelegd kunnen worden. Dit zou goed zijn voor het toerisme en ondernemers in het gebied.

Beter bereikbaar

Hoe de weg precies loopt moet nog worden vastgesteld maar het gaat om een klein stukje. De nieuwe weg moet de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de industrie en de veerboot naar Schiermonnikoog ten goede komen. Er zijn daar namelijk parkeergelegenheden.

Route

Het voorkeurstracé van de gemeente is dat de weg begint bij de rotonde in Lauwersoog, in noordoostelijke richting loopt en dan weer aansluit in de haakse bocht, ten zuidoosten van de NAM-locatie op de weg Haven.

Voor de aanleg is de gemeente een samenwerking aangegaan met Waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en stichting Het Groninger Landschap.

Geld nodig

Voor de aanleg van de tweede ontsluitingsweg is een bedrag van anderhalf miljoen euro

nodig. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Het Hogeland. Er moet nog dekking voor worden gevonden.

Gemeentebelangen wil weten waar de gemeente dit van gaat betalen. 'Is het wel verstandig om een samenwerking aan te gaan als er nog geen geld beschikbaar is', vraagt fractievoorzitter Roelf Torringa zich af.

'Niet uit luxe'

'Dit is niet een wens uit luxe. Maar een langgekoesterde wens vanuit de voormalige gemeente De Marne. Maar ook vanuit de Veiligheidsregio Groningen is hierop aangedrongen', vertelt wethouder Harmannus Blok.

'We zijn in de samenwerkingsovereenkomst geen verplichtingen aangegaan. Maar de wens tot. Het was vooraf duidelijk dat hier geen geld voor op de plank ligt. Maar dat dat nog gezocht moet worden. En daarover komen we bij de gemeenteraad terug voor goedkeuring', laat Blok weten.

Verbetering van natuur

Naast een nieuwe weg wordt ook de natuur rondom de dijk aangepakt.

Er moet een zogeheten 'zoetwaterovergang' in de dijk komen bij de Marnewaard. Daarmee wordt de trek van vissen van en naar het Lauwersmeergebied en de Waddenzee bevorderd. Natuurorganisaties hebben deze wens omdat dit positieve gevolgen heeft voor de vogelstand. Ook krijgen de kwelders bij Westpolder een uitbreiding.

Gemeentebelangen vraagt zich af, of zo'n vistrap wel slim is. 'Juist op deze plek een gat in de dijk. Is dat wel verstandig?', zegt Torringa.

Duiker

'Er komt geen gat in dijk. Maar er komt een duiker onder de dijk door. Veiligheid van de dijk staat voor iedereen voorop. Het waterschap doet geen enkele concessie daartoe', legt wethouder Blok uit. Volgens hem is de realisatie van een zoetwaterovergang veilig.

Volgens de gemeente zijn de inwoners van Lauwersoog betrokken bij het project en worden ze goed geïnformeerd. Ook Defensie, die verantwoordelijk is voor het oefenterrein Marnewaard in Lauwersoog is betrokken bij de uitvoering van de plannen.

Lees ook:

- Verhoogde dijk rond Lauwersmeer bijna klaar