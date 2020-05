Directeur Forum: 'Te vroeg om omvang waterschade in te schatten'

De schade is groot in het Forum (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Het is nog te vroeg om in te schatten hoe groot de schade aan het Forum Groningen is, zegt directeur Dirk Nijdam. Vrijdagochtend ging op de onderste verdiepingen de sprinklerinstallatie af zonder dat er brand was.

Nijdam spreekt van de flinke tegenvaller. 'Het is een zootje. We waren net bezig om het gebouw weer spik en span te maken voor als we weer open konden. We zetten één stap vooruit, maar we worden twee stappen achteruit gegooid.'

Hij hoopt dat de schade zo snel mogelijk kan worden hersteld. Maar de daadwerkelijke schade moet eerst nog geïnventariseerd worden. Dat kan pas als eerst alles schoon is gemaakt.

Alarm

Rond half elf vanochtend ging de sprinklerinstallatie af. Peter Bon is bij Forum Groningen verantwoordelijk voor de facilitaire zaken. Hij vertelt wat er gebeurde.

'De sprinklerinstallatie gaat automatisch aan, want die krijgt dan een melding van brand', aldus Bon. 'Maar die brand was er niet. De sprinkler is toch afgegaan. Er gaat dan een alarm af en iemand kijkt of er brand is. Die was er niet. Dan wordt de sprinkler handmatig uitgezet.'

Duizenden liters water

De sprinklerinstallatie heeft al met al maximaal vijf minuten aan gestaan, vertelt Bon. 'Er is heel veel water naar beneden gekomen. Binnen vijf minuten komen er duizenden liters water naar beneden.'

Terwijl het alle hens aan dek is voor de schoonmaakploeg, kijkt Bon om zich heen. 'Ik denk dat de tribune nog wel redelijk lijkt', zegt hij. 'Maar we weten niet hoe het grote LED-scherm zich heeft gehouden en er is ook water in de roltrappen en elektrische installaties gelopen.'

Tussenwanden

Hij hoopt net als Nijdam dat de schade meevalt. 'Het kan meevallen, want we waren er snel bij. Maar zeker bij de elektrische installaties kan het ook tegenvallen.'

Wat sowieso niet meevalt is de waterschade in de tussenwanden, zegt Nijdam. 'Daar loopt ook elektriciteit tussen. Dat is nat geweest, dus dat valt niet mee.'

Het is al met al vervelend voor iedereen die betrokken is bij Forum Groningen. Het gebouw was net een paar maanden open toen het al weer moest sluiten vanwege de coronacrisis. En nu komt de waterschade er nog bij.

Tijd om rommel op te ruimen

Toch probeert iedereen positief te blijven. Nijdam met een knipoog: 'Het goede nieuws is ook dat er niet zevenduizend klanten voor de deur staan te trappelen.'

Bon: 'We hebben nu even de tijd om alle rommel op te ruimen. De schilder zou volgende week sowieso komen. Nou, die kan alvast beginnen.'

