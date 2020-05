Zelfrijdend busje bij Ommelander Ziekenhuis gaat verdwijnen

Het zelfrijdende busje gaat terug naar de leverancier in Frankrijk (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het zelfrijdend busje dat passagiers van de bushalte bij de brandweerkazerne in Scheemda naar de ingang van het Ommelander Ziekenhuis brengt, gaat verdwijnen. De test met het busje is afgerond.

Het busje staat door het coronavirus op dit moment al stil. Programmamanager Daniël Koelikamp: 'Afstand houden in dat busje is moeilijk, helemaal als er ook een steward in zit'.

Qbuzz gaat ervoor zorgen dat mensen nog wel gewoon bij het ziekenhuis kunnen uitstappen.

Einde test

Op vrijdag 3 augustus 2018 werd het voertuig gepresenteerd. Een knalgroen, vijf meter lang busje zonder stuur. Het was een proef van de provincie Groningen en Arriva.

Maar die test is nu voorbij. Koelikamp: 'Wij zijn uitgetest en willen graag een volgende stap nemen. Dan moet je bijvoorbeeld de route wijzigen, waardoor je ook door het centrum van Scheemda kunt rijden naar het treinstation. Maar zover is de techniek nog niet.'

Harder rijden

De rit van de bushalte naar de ingang van het ziekenhuis was vrij overzichtelijk. Het busje gaat over een fietspad, komt onderweg weinig tegen en rijdt vervolgens dezelfde route weer terug.

'De test is goed bevallen, maar wij willen zelfrijdend vervoer op veel plekken inzetten. Dan moet je vervolgstappen nemen. De snelheid moet bijvoorbeeld omhoog.'

Naar Zernike

Het huidige busje werd gehuurd en gaat terug naar de leverancier in Frankrijk. Een vernieuwde versie zit op dit moment in het keuringstraject. Mocht dat busje goedgekeurd worden, dan wil Koelikamp testen op het Zernike-terrein in de stad.

'Het busje herkent nu nog geen specifieke objecten. Daar willen wij wel naartoe. Is het object een auto, een fietser of een duif? Zodra het busje dat herkent, dan kun je de snelheid ook opvoeren. Het liefst starten wij in de zomer met die testen.'

Qbuzz

Vanaf 24 mei neemt Qbuzz de zorg om mensen bij het ziekenhuis af te zetten op zich. Lijn 119 rijdt dan een nieuwe route. 'Door deze aanpassingen bieden wij reizigers tussen Winschoten en Delfzijl een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis', staat in een intern bericht naar buschauffeurs van Qbuzz.

Verder in dat bericht: 'Vanaf december 2020 rijdt ook lijn 17 langs de nieuwe halte Ziekenhuis en krijgen onder andere Midwolda, Finsterwolde en Beerta ook een directe verbinding.'

Er zijn nog wel wat aanpassingen nodig. Volgens het interne bericht moet de route over het parkeerterrein nog wel geschikt worden gemaakt voor de bussen. 'De bochten worden verruimd, die bleken bij het proefrijden te krap.'

