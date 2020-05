Minister tegen eigenaar De Drie Gezusters: 'Zo kun je niet samenwerken'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is het niet eens met horecaondernemer Laurens Meijer, eigenaar van onder meer De Drie Gezusters in Stad. Die zegt dat hij op 1 juni zijn ruim vijftig kroegen in het land weer opent, tenzij er meer geld vrijkomt voor steun.

'Zo kun je natuurlijk niet samenwerken', reageert De Jonge vrijdag.

De minister zegt goed te begrijpen dat mensen in de horeca zich zorgen maken. 'Maar we hebben samen een gezondheidscrisis te bestrijden. Het virus is niet per 1 juni weg.'



Niet genoeg

'De overheid had diepe zakken, we hoefden ons niet ongerust te maken kregen we te horen', zei Meijer vrijdag op Radio Noord. 'Maar ik heb er nog niks van gezien, tot op de dag van vandaag. Alle vaste lasten lopen gewoon door, daarvoor kreeg je één keer 4000 euro. Dat is lang niet genoeg.'



Zeker tot 20 mei

Eerder zei Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te vrezen dat zonder steun twee derde van de horeca niet overleeft na 1 juli. De horeca is sinds 15 maart dicht. De huidige maatregelen gelden tot minstens 20 mei.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei vorige week tijdens het Kamerdebat over het coronavirus dat er een apart plan nodig was voor de horeca. 'Daar stapelen ze nu geen glazen, maar problemen.' Hij verzocht het kabinet specifiek met de horeca om de tafel te gaan om over oplossingen te praten.

PVV-leider Geert Wilders zei in hetzelfde debat dat het openen van de horeca sneller moet, zo mogelijk al eerder dan 20 mei. Premier Mark Rutte reageerde dat hem dat niet waarschijnlijk lijkt.

