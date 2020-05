Waar zijn de bekerwinnaars van toen gebleven?

Exact vijf jaar geleden schreef FC Groningen clubgeschiedenis door voor het eerst de KNVB-beker te winnen. We nemen de selectie van die gedenkwaardige dag onder de loep en kijken hoe het verder is gegaan met trainer en spelers.

De trainer

Erwin van de Looi (48, Jong Oranje):

Na de bekerwinst staat Van de Looi voor zijn derde seizoen is als trainer van FC Groningen. De club besluit zijn aflopende contract niet te verlengen. Van de Looi vindt met Willem II een nieuwe club, waar hij na anderhalf seizoen weer moet vertrekken. Sinds de zomer van 2018 is hij coach van Jong Oranje.

Trainer Erwin van de Looi met de KNVB-beker. Foto: JKBeeld



Het basiselftal van de bekerfinale

Sergio Padt (29, FC Groningen):

De enige speler van toen die nog steeds de clubkleuren van de FC verdedigt. Inmiddels staat de teller op 223 duels. Daarmee staat hij op de 18de plek van FC'ers met de meeste wedstrijden ooit voor de club.

Johan Kappelhof (29, Chicago Fire, Amerika):

Kappelhof speelt na de bekerwinst nog een half seizoen voor FC Groningen. In de winter vertrekt hij met 150 wedstrijden achter zijn naam naar Amerika voor een avontuur bij Chicago Fire. Daar maakt hij vlak voor het uitbreken van het coronavirus een begin aan zijn vijfde seizoen.

Eric Botteghin (32, Feyenoord):

De Braziliaanse verdediger verkast in augustus 2016 naar Feyenoord. Daar speelde hij tot nu toe vijf seizoenen. Zijn contract loopt de zomer af, maar het lijkt erop dat hij een nieuw contract krijgt bij de club uit Rotterdam.

Rasmus Lindgren (35, BK Häcken, Zweden):

Lindgren (190 duels voor de FC) keert na het aflopen van zijn contract in de zomer van 2016 terug naar zijn geboorteland Zweden om te gaan spelen voor de club waar hij begon: BK Häcken. Hij heeft daar nog een contract tot 31 december 2021. Inmiddels staat de teller in Zweden op 110 wedstrijden.

Het elftal waarmee de FC aan de bekerfinale begon. Foto: JKBeeld



Lorenzo Burnet (29, FC Emmen):

Net als Lindgren verlaat ook Burnet FC Groningen transfervrij in de zomer van 2016. Hij kiest voor een avontuur bij het Slowaakse Slovan Bratislava. Halverwege zijn eerste seizoen wordt hij verhuurd aan NEC. Het huwelijk tussen Burnet en Slovan Bratislava strandt in de zomer van 2017, waarna Excelsior hem transfervrij vastlegt. Twee jaar later maakt hij de overstap naar FC Emmen. Daar staat hij nu nog onder contract, maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Tjaronn Chery (31, Maccabi Haifa, Israël):

Chery speelt na de bekerwinst nog twee duels voor de FC, waarna hij vertrekt naar Queens Park Rangers. Na 66 duels in Engeland kiest de middenvelder voor een overstap naar het Chinese Guizhou Hengfeng. Hier komt hij tot 29 duels, waarna de Chinezen hem voor een seizoen verhuren aan het Turkse Kayserispor. Sinds afgelopen zomer staat hij onder contract bij het Israëlische Maccabi Haifa.

Simon Tibbling (25, Bröndby IF, Denemarken):

Op 7 mei 2017 neemt de Zweedse middenvelder na 89 optredens afscheid van FC Groningen. Zijn nieuwe club: Bröndby IF. In zijn eerste seizoen in Denemarken herhaalt hij het 'Groningse trucje' door de nationale beker te winnen. Hij speelde daar inmiddels 97 wedstrijden en hulde zich tot nu toe één keer in het shirt van de nationale ploeg.

Tjaronn Chery en Hans Hateboer vieren feest in De Kuip. Foto: ANP



Maikel Kieftenbeld (29, Birmingham City, Engeland)

: Net als Chery kiest ook Kieftenbeld voor de overstap naar Engeland. Bij Birmingham City groeit hij uit tot publiekslieveling. Op 6 april 2019 slaat het noodlot toe en scheurt de controleur zijn kruisband. Bijna tien maanden later maakt hij eind februari zijn rentree. Inmiddels staat hij op 166 wedstrijden voor de Engelse club, vijf minder dan het aantal dat hij namens de FC speelde.

Mimoun Mahi (26, FC Zürich, Zwitserland):

Voor Mahi lagen de beste jaren nog voor zich bij het winnen van de bekerfinale. In de drie seizoenen na het winnen van de prijs ontpopt de aanvaller zich tot een van de belangrijkste FC'ers. In de zomer van 2019 vertrekt Mahi naar het Zwitserse FC Zürich. Daar kwam hij tot nu toe tot 18 wedstrijden en drie goals.

Michael de Leeuw (33, FC Emmen):

Een half jaar na het vertrek van Kappelhof naar Chicago Fire vertrekt ook De Leeuw naar de Amerikaanse club. Daar is hij meteen een vaste waarde. Door een knieblessure staat de goaltjesdief tien maanden aan de kant en bij zijn terugkeer is hij niet meer onomstreden. FC Emmen pikt De Leeuw transfervrij op. Onlangs werd zijn aflopende contract verlengd.

Feestende spelers in de badjassen die de winnaars van de KNVB-beker krijgen. Foto: JKBeeld



Albert Rusnák (25, Real Salt Lake, Amerika):

Amerika was ook het beloofde voetballand voor n Rusnák. Na zijn twee treffers in de bekerfinale, verdedigdt hij nog anderhalf seizoen het groen en wit van de FC. Waar Kappelhof in januari naar Amerika verkast en De Leeuw in de zomer, daar vliegt de Slowaak in december 2016 uit. Bij Real Salt Lake is hij een grote meneer die bijna altijd speelt. In 96 wedstrijden maakt hij 28 goals en levert 20 assists af.

De invallers

Hans Hateboer (26, Atalanta Bergamo, Italië):

Dankzij zijn doorzettingsvermogen en sprints speelt Hateboer zich in de spotlights. In de winterstop van het seizoen 2016/2017 maakt de Beertster de overstap naar Atalanta Bergamo. Met Hateboer in de gelederen wordt de ploeg respectievelijk vierde, zevende en derde in de Serie A. Hateboer staat dit seizoen met de Italiaanse ploeg in de kwartfinale van de Champions League.

Jarchinio Antonia (29, SC Cambuur):

De man van de twee assists in de bekerfinale weet zich niet als vaste waarde te ontwikkelen bij FC Groningen. In de zomer van 2016 laat hij zijn contract ontbinden en tekent bij zijn oude liefde Go Ahead Eagles. Daar vertrekt hij na één seizoen, waarna de snelle buitenspeler op Cyprus speelt voor respectievelijk Omonia Nicosia en AEL Limasol. Momenteel staat hij onder contract bij SC Cambuur, dat op koers lag om te promoveren naar de Eredivisie.

Juninho Bacuna (20, Huddersfield Town, Engeland):

De jongste van de broertjes Bacuna ontwikkelt zich snel tot basisspeler. Na 97 wedstrijden voor de FC verhuist hij op 20-jarige leeftijd naar Huddersfield Town, dat dan in de Premier League speelt. Inmiddels is de club gedegradeerd en bungelt aan de onderkant van de middenmoot. Bacuna krijgt veel speelminuten en staat inmiddels op 59 wedstrijden voor de Engelsen.

Juninho Bacuna viert feest met de supporters. Foto: JKBeeld



Zij die bij de selectie zaten, maar niet speelden

Peter van der Vlag (42, gestopt):

Van der Vlag maakt na de bekerfinale zijn debuut voor FC Groningen. Hij staat de laatste twee wedstrijden van het seizoen onder de lat. In de seizoenen die volgen is hij reservedoelman bij de FC en daarna FC Emmen. Van der Vlag is gestopt als speler en is nu keeperstrainer bij SC Cambuur.

Martijn van der Laan (31, SC Genemuiden):

Van der Laan speelt zijn wedstrijden bij FC Groningen voornamelijk in het tweede elftal. Ook wordt hij door de FC nog een periode verhuurd aan SC Cambuur. Inmiddels speelt hij bij zaterdaghoofdklasser SC Genemuiden.

Yoëll van Nieff (26, Puskás Akadémia FC, Hongarije):

Na vijf seizoenen en bijna 100 duels in het eerste van de FC verhuist Van Nieff in de zomer van 2018 naar Almelo. Daar speelt hij 15 duels voor Heracles. Na één seizoen verkast hij naar Puskás Akadémia FC, dat op het hoogste niveau in Hongarije uitkomt. Daar is hij een vaste waarde.

Nick van der Velden (38, gestopt):

Een week na de gewonnen bekerfinale hult Van der Velden zich voor het laatst in het shirt van de FC. Via Willem II en Dundee United komt hij terecht in Indonesië, waar hij 58 wedstrijden speelt voor Bali United. In de winter van 2019 keert hij terug naar Nederland. In eigen land speelt hij nog voor de Amsterdamse clubs HOBK (derde klasse) en AFC (Tweede Divisie). Bij laatstgenoemde club speelt hij de laatste wedstrijd in zijn carrière. Iets eerder dan gepland vanwege het coronavirus.

