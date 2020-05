Sportclubs kunnen rekenen op 110 miljoen euro steun

Sportminister Martin van Rijn schiet de clubs te hulp zodat ze de jeugd goed kunnen opvangen in de weer geopende sportaccommodatie. Ook in Groningen hebben verschillende verenigingen de jeugdtraining weer hervat.

Kwijtschelden huur

Het leeuwendeel van het geld, 90 miljoen euro, is bedoeld om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting.

Eigen accommodaties

De resterende 20 miljoen euro is bestemd voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen lijden omzetverlies, hebben doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor overige regelingen.

Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

Het is ongelooflijk in het belang van Nederland dat er sportverenigingen zijn die zo met de jeugd bezig zijn Martin van Rijn - minister

Jeugd 'opent' samenleving

Minister Van Rijn zegt dat de sportclubs nu een belangrijke rol spelen in het geleidelijk 'openmaken' van de samenleving.

'We hebben de sportclubs gevraagd activiteiten voor de jeugd op te zetten en ik merk dat de verenigingen dat heel snel hebben opgepikt. Dat is werkelijk heel mooi om te zien, want het is ongelooflijk in het belang van Nederland dat er sportverenigingen zijn die zo met de jeugd bezig zijn.'

Lager bedrag dan gewenst

Het door Van Rijn toegezegd bedrag is lager dan de wens van sportkoepel NOC*NSF, die vrijdag het kabinet had gevraagd om een steunpakket ter waarde van 150 miljoen euro.

Van Rijn laat weten dat hij voor eventuele aanvullende steun wil wachten op de uitkomsten van het onderzoek van het Mulier Instituut naar de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector.

Lees ook:

- Jeugd vermaakt zich opperbest bij training FC Groningen

- Sportverenigingen puzzelen om kinderen weer te laten trainen

- Alles over de coronacrisis