Deurzetters: 'Ik kan minder snel problemen signaleren'

Normaal loopt Erik van Hulst in en uit bij de bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Delfzijl. Maar in deze periode kan dat niet vanwege het coronavirus en dat beperkt hem in zijn werk.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mensen met vitale beroepen. In de serie 'Deurzetters' laten we hen aan het woord.

Van Hulst is woonbegeleider en werkt al 3,5 jaar voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Delfzijl. Hij is aanspreekpunt voor de bewoners en heeft ruim zestig asielzoekers onder zijn hoede.

'Vanwege het coronavirus kan ik een belangrijke taak niet uitvoeren zoals ik zou willen', zegt Van Hulst. Hij doelt op de taak om problemen vroegtijdig te signaleren, zodat eventueel extra hulp ingeschakeld kan worden.

'Ik mag de gebouwen waar asielzoekers wonen en verblijven niet zomaar meer in', vertelt hij. Voor de coronacrisis was hij regelmatig te vinden in gezamenlijke ruimtes, maar nu dus niet: 'Ik zie de bewoners daardoor veel minder waardoor ik minder weet wat er speelt'.

Dat vindt hij jammer, want het liefst is hij zoveel mogelijk in contact met de bewoners van het azc. Dat contact vindt hij het mooiste dat er is: 'Het moment waarop ik kinderen weer kind zie worden is het mooiste van mijn vak. Ik krijg er bijna kippenvel van als ik eraan denk', vertelt Van Hulst vol enthousiasme.

Vertrouwen krijgen

'Ik kan me nog goed herinneren dat er een tweeling van ongeveer 5 jaar oud binnenkwam met vader en moeder. Ze hadden twee jongetjes. Beide met hetzelfde jasje. Ze keken voortdurend naar de grond en was geen lachje af te krijgen. Ze hebben vaak argwaan tegenover overheidsinstanties.'

'Ze wonen hier nu ongeveer drie maanden en ik kan me de dag nog zo goed herinneren: het moment dat ze me groeten en weer aan het spelen zijn. Dat is zo mooi om te zien, omdat het betekent dat ze eindelijk weer vertrouwen hebben gekregen in overheidsinstanties.'

Geen rondje langs de bewoners

Bewoners van het azc in Delfzijl kunnen wel gewoon bij de woonbegeleider naar binnen lopen, maar dat doet niet iedereen die ergens mee zit. Normaal gesproken doet Van Hulst daarom een ronde langs de gebouwen om duidelijkheid te krijgen of er iets speelt.

'Soms zie ik dat het een rommel is op de kamer van bewoners, terwijl ze normaal altijd netjes opruimen. Dan is een simpele vraag soms voldoende om erachter te komen wat er speelt. Nu kan dat dus niet', legt Van Hulst uit.

Bij het asielzoekerscentrum gelden verschillende maatregelen. Voor de corona periode moesten asielzoekers zich elke week melden, maar dat is opgeschort. Daardoor zijn er minder asielzoekers aanwezig omdat ze bijvoorbeeld bij vrienden of familie verblijven. Het azc in Delfzijl heeft plek voor maximaal 400 bewoners.

Erik van Hulst laat zien welke maatregelen het asielzoekerscentrum in Delfzijl heeft genomen



Voor de ene bewoner pakt deze crisis positiever uit dan voor de ander. De meeste procedures liggen zo goed als stil. Mensen waarvan de opvangperiode binnenkort zou aflopen, mogen daarom voorlopig blijven. Maar er zijn ook mensen die al langere tijd wachten op een huis omdat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen.

'Er is een bewoner die hier al een jaar woont en om zich heen asielzoekers ziet weggaan omdat er een woning voor ze is gevonden. Hij wist dat hij bijna aan de beurt was om ook een eigen woning te krijgen. Maar toen kwam de corona periode. Dat geeft voor hem een enorme vertraging en dat is vervelend.'

Maar al met al is volgens Van Hulst de sfeer op het azc 'nog steeds goed'. 'In de eerste paar weken was er wat stress over corona onder de bewoners. Nu hoor ik er maar weinig meer over', zegt hij.

De asielzoekers zouden juist iets willen doen tegen het coronavirus. 'Uit alle hoeken krijgen we vragen van onze bewoners of ze iets mogen doen of ergens mee kunnen helpen en vrijwilliger kunnen worden. Dat vind ik heel erg mooi om te zien', vertelt Van Hulst. Enkele asielzoekers maken winkelwagens schoon bij de plaatselijke supermarkt in Delfzijl.

Ondanks de (ook) positieve effecten hoopt Van Hulst dat de maatregelen binnenkort worden versoepeld. 'Het geeft veel stress. Iedereen zit natuurlijk te wachten op een bepaalde beslissing over een asielaanvraag. Hoe langer dat gaat duren, hoe erger de stress wordt. Ik denk dat iedereen heel blij is als het eindelijk weer normaal is'.