75 jaar bevrijding: 'Een Canadese soldaat doodde mijn broer'

De provincie Groningen is een van de laatste slagvelden van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. RTV Noord en Dagblad van het Noorden staan met de serie 75 jaar bevrijding Groningen dagelijks stil bij de bevrijding van de provincie.

Vandaag: Een Canadese soldaat schiet de broer van Pieter Hermanni dood.



Door Frank von Hebel



Jan Siemen Hermanni uit Groningen gaat in de nacht van 4 op 5 mei de straat op, om nooit meer terug te keren. Het gezin woont tijdens de bezettingsjaren aan de Celebesstraat. 'We waren met zijn vieren en ik was de jongste,' vertelt Pieter Hermanni (85). Hij is een broer van Jan Siemen.

'Mijn vader werkte bij een agentschap voor een wasserij. Daarnaast had hij 's morgens ook nog een krantenloop. Maar hij had ook nog een baan in het Grand Theater, waar hij mensen hun plaats aanwees. Mijn moeder liep 's avonds met Nieuwsblad van het Noorden. Mijn oudste broer, Jan Siemen, heeft in de meidagen van 1940 nog op de Grebbeberg gevochten. Toen hij werd opgeroepen om in Duitsland te werken, kwam hij in Kassel terecht. Daar moet hij het behoorlijk zwaar hebben gehad.'

Kassel is een middelgrote stad in de deelstaat Hessen. Hij staat hoog op het lijstje van het Bomber Command in Londen, omdat er onder meer vliegtuigfabrieken staan en ook de productie van de V1, het eerste onbemande straalvliegtuig ter wereld annex vliegende bom, vindt aanvankelijk hier plaats.

Hermanni: 'Mijn broer is op een gegeven moment gevlucht. Daarna is hij opgepakt en kwam hij in een concentratiekamp terecht. Maar op den duur lieten ze hem weer gaan en in 1945, enkele maanden voor de bevrijding, was hij weer bij ons terug. Hij moest nog samen met onze broer Jannes voor de Duitsers bij het Van Starkenborghkanaal loopgraven aanleggen.' Hij grinnikt. 'De Duitsers hebben ze nooit gebruikt.'

Wat er precies is gebeurd? We weten het nog steeds niet Pieter Hermanni



Vlak na de bevrijding gaat Jan Siemen de straat op. 'Hij ging naar zijn vriendin in de Folkingestraat. Daar woonde ze met nog wat familieleden. Maar er kwam een Canadese soldaat met oorlogskolder in de kop aan de deur. Hij had eerder geprobeerd een verpleegster te versieren, maar dat was 'm niet gelukt. Geen idee wat die soldaat daar kwam doen. Hij drong het huis binnen en zette iedereen tegen de muur.'

'Wat er precies is gebeurd? We weten het nog steeds niet. Maar mijn broer werd in zijn maag geschoten. Hij is nog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het mocht niet meer baten. Ik weet nog waar ik was op dat moment. Ik stond bij een vreugdevuur in de Celebesstraat.'

Hij schudt met zijn hoofd. 'Ongelooflijk, dan overleef je een concentratiekamp en dan gebeurt er zoiets.' Hermanni zucht. 'Het heeft deels mijn jeugd verpest. Mijn moeder was in de jaren erna dagelijks op het kerkhof. In de woonkamer hing een portret van mijn broer aan de muur.



Maar weet je wat ik nog zo graag zou willen weten? Wat is er met die Canadese soldaat gebeurd? Dat is ons nooit verteld. Het Canadese leger zou de begrafenis betalen, maar uiteindelijk deed mijn vader dat. Daarna is er nooit meer contact met het leger geweest. Wat is er met die man gebeurd? Is hij veroordeeld of niet?'





De rest van de stad ging gewoon door met feestvieren, alsof er niks aan de hand was Pieter Hermanni

Kort na de bevrijding vallen de Binnenlandse Strijdkrachten het huis van de familie Hermanni binnen. 'Mijn zus paste wel eens op de kinderen van de buren. De vader werkte bij de NSKK, een organisatie van de Duitsers. Dat was natuurlijk verdacht. Je had eens moeten zien hoe ze tekeer gingen. Och, wat waren ze dapper.'



Ze vertrekken weer en laten het gezin verder met rust. 'Maar weet je wat nog het meest pijn deed? De rest van de stad ging gewoon door met feestvieren, alsof er niks aan de hand was. Op school deden we op Bevrijdingsdag altijd allerlei spelletjes. Dan moest ik natuurlijk meedoen, want dat was wel zo leuk.'



Hij maakt een wegwerpgebaar. 'Nou ja.'

Het verhaal van Pieter Hermanni is opgenomen in het boek Stemmen van de bevrijding, 75 jaar vrijheid in Groningen van Frank von Hebel en ligt nu in de winkel.