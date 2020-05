Topman Corendon: 'Het zit niet in ons bloed om reizen te annuleren'

Wie van plan was in juni vanaf Groningen Airport Eelde naar Kreta, Bodrum of Antalya te vliegen, heeft vrijdag slecht nieuws ontvangen.

Vliegmaatschappij Corendon heeft door de coronacrisis moeten besluiten alle vluchten tot 25 juni te schrappen.

Dat was geen makkelijk besluit, vertelt Steven van der Heijden, topman van het bedrijf. 'Het zit niet in ons bloed om reizen te annuleren, maar juist om mensen een mooie vakantie te geven. Als je op die knop moet drukken om wéér 15.000 reizen te annuleren, dan gaat dat met veel pijn in het hart.'

1900 reizigers

Volgens de CEO heeft het besluit nadelige gevolgen voor zeker 1900 reizigers, die normaal gesproken in de maanden april, mei of juni vanaf Groningen Airport Eelde met Corendon zouden vliegen. 'Voor de maand juni alleen gaat het al om 800 reizigers.'

Het is een druppel op een gloeiende plaat Steven van der Heijden - CEO Corendon

Alternatief aanbod

De vliegmaatschappij werkt momenteel aan een pakket van alternatieve vakanties, die aan de teleurgestelde reizigers kunnen worden aangeboden. Door middel van een voucher kunnen reizigers een nieuwe vlucht of een ander verblijf boeken.

'Je moet het nu dichter bij huis zoeken, dus zoeken we samenwerkingen met vakantieparken. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Zelfs als we vakantieparken helemaal zouden volboeken, is dat nog steeds maar een paar procent van wat wij normaal zouden boeken. Dus het is totaal geen vervanging.'

Vooruitdenken

De topman houdt moed dat de komende tijd het reisaanbod weer langzaam kan worden uitgebreid.

'Wat zagen deze week een omslag in de manier van denken. De vooruitzichten waren somber, maar de curve gaat nu langzaam naar beneden. Op onze bestemmingen, waar wij mensen naar toe brengen, wordt druk nagedacht over hoe zaken weer open zouden kunnen. Daar worden wij als grote reisorganisatie bij betrokken.'

Toch verwacht Van der Heijden niet dat komende zomer verre reizen gemaakt zullen gaan worden. Hij denkt samen met betrokken partijen na over wat voor reizen wél mogelijk zijn.

'Denk bijvoorbeeld aan verblijven in all-inclusive hotels. Die zijn relatief afgesloten van de buitenwereld. Als mensen getest zijn, en negatief blijken, zou je daar misschien zelfs wel afscheid kunnen nemen van de anderhalvemetermaatregel.'

Anderhalve meter in het vliegtuig

De topman werkt op dit moment, samen met andere reisorganisaties en vliegmaatschappijen, aan plannen waarin de anderhalvemetersamenleving in de luchtvaartindustrie wordt vormgegeven.

'In een vliegtuig kun je geen afstand houden, dus moet je extra maatregelen treffen. Bijvoorbeeld mondkapjes en extra hygiëne aan boord. En we moeten extra ruimte gaan creëren bij de beveiligingscontrole.'

Corendon is ook nog in gesprek met verschillende banken, over mogelijke financiering, waarbij een groot deel door de staat kan worden gegarandeerd.

