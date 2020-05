Verdriet en vreugde: weesveulen vindt stiefmerrie

Hij staat er wat wiebelig op de benen bij: veulentje Nolan. Dat het hengstje nog niet helemaal stabiel is is niet verwonderlijk: hij werd woensdag geboren en raakte gelijk zijn moeder kwijt.

Het jonge paard is van de familie Kramer van manege de Veenhoeve in Appingedam. Net als veel andere paarden daar is ook Nolan een Fries paard. Zijn moeder is, of liever gezegd was, Suzette, een merrie van 21 jaar.

Drama

De geboorte leek goed te gaan, maar eindigde toch in een drama. 'Ze heeft de hele nacht nog geleefd', zegt Miriam Kramer, één van de dochters van de familie. 'Maar 's ochtends overleed ze binnen tien minuten aan een inwendige bloeding. Dat was wel even slikken, want dat kwam onverwacht'.

Suzette en Nolan vlak na de geboorte. Eigen foto



Oproep

Hengst Nolan was dus meteen een wees. Miriam en haar zus Nadine besloten op zoek te gaan naar een pleegmoeder voor het paardje. Miriam: 'we hebben een oproep op Facebook geplaatst die 1200 keer werd gedeeld'.

Merrie uit Gieten

En dat had effect. Via de oproep kregen de zussen contact met mensen uit Gieten, die merrie Chanel aanboden. Die merrie was deze week haar veulen verloren, en zat nog vol melk en moedergevoelens. 'We zijn er meteen met het veulen heen gereden om te kijken of het klikte', blikt Miriam terug.

Ingesmeerd met nageboorte

Grote vraag was of Chanel Nolan wilde accepteren als haar eigen kind. 'We hebben Nolan ingesmeerd met de nageboorte waarin de veulen van Chanel was geboren, zodat de geur er aan zat', zegt Miriam. 'En toen hebben we ze rustig kennis met elkaar laten maken, en na een half uurtje was het goed. Het klikte!'

Ook het drinken ging goed. 'Toen hij eenmaal begon te drinken wilde hij niet meer stoppen. Het klokte naar binnen.'

'Ik vond het bijzonder om te zien dat dit gewoon kan', zegt Miriam . 'Dat zo'n merrie het veulen beschouwd als haar eigen kind. Ik was wel heel verbaasd'.