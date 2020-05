'Er zijn gesprekken, maar daar koopt de horeca niks meer voor'

'Ik denk dat het moment aangebroken is dat de horeca het niet meer pikt' zegt ze over de woorden van Meijer, die aangaf zijn vijftig kroegen die hij door het hele land heeft per 1 juni open te doen, als er niet meer financiële steun komt vanuit de overheid.

Noodplan

Van der Velde: 'Het is tijd dat de overheid concreet wordt. Koninklijke Horeca heeft een noodplan ingediend, maar dat komt vooralsnog te weinig uit. De horeca heeft het ontzettend zwaar.'

Koninklijke Horeca Nederland hoopt ook dat er snel een tastbare maatregel komt vanuit de overheid. 'Anders zijn de terrassen en horecagelegenheden straks niet meer open en kunnen we niet meer voorzien in een behoefte.'

Koen Schuiling, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, snapt het gevoel van Meijer en diens collega's in de horeca. 'Laten we met elkaar onze energie steken in een reële vraag waar de horecasector mee zit. Maar het is niet alleen het antwoord van de overheid, brouwers en vastgoedeigenaren hebben net zo'n belangrijke rol hierin.'

Het duurt te lang en er is nul perspectief Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland

Een mening die wordt gedeeld door Van der Velde, al plaatst zij wel een kanttekening. 'Er is heel veel begrip en er zijn veel gesprekken. Maar voor gesprekken kopen we niks meer. Het duurt te lang en er is nul perspectief. Dan snap ik dat Meijer zo'n actie heeft. Het is wanhoop.'

