Deze dag: Hoera voor Jan Pelleboer!

Dr groeien steeds meer generaties Groningers op die geen idee hebben wie die Jan Pelleboer was. Kort gezegd: Jan was een bijzonder mens, weerman, die in zijn tijd het weer letterlijk een gezicht gaf. Op deze dag vierde hij zijn verjaardag, hij kwam ter wereld op 2 mei 1924.

Tussen 1977 en 1992 gaf Pelleboer bij Radio Noord dagelijks zijn weersverwachting. Dat weerpraatje deed hij kundig en het plezier straalde ervanaf. Tot zijn plotselinge dood in 1992 was hij namens Radio Noord de weerman met dat karakteristieke stemgeluid. We waren niet zijn enige opdrachtgever.

Hij boerde goed als de maker van een weerrubriek in talloze kranten en bladen. Nieuwsblad van het Noorden, de Telegraaf, Zwolse Courant, de Boerderij, Story, Elsevier, allemaal hadden ze een weerpraatje dat Jan samenstelde. Hij groeide uit tot bekende Nederlander, sinds hij in de jaren tachtig op de vrijdagavond bij de TROS-televisie zijn weekendweerbericht presenteerde.

De manier waarop was voor veel weermannen- en vrouwen na hem een voorbeeld: luchtig, kundig, begrijpelijk en met een grap. Hij gaf het aankomende weer een cijfer: 'Voor zondag krijgt het weer van mij een zeventje'. Hij mocht ook zijn verwachting graag met een weerspreuk afronden: 'Plonst en duikelt eend en gans? Ja, dán is er regenkans.'

Meteen na de oorlog trad Pelleboer in dienst bij het KNMI als assistent van de meteorologische dienst. Negen jaar lang deed hij dat. En woonde in de burgemeester Legroweg in Paterswolde, vlakbij het vliegveld. Hij zou er bijna een halve eeuw wonen met zijn gezin.

Ook toen al kroop het bloed waar het niet gaan kon. Bij een bezoek van koningin Juliana en prins Bernard aan Groningen in juni 1950 zag hij dat er zwaar weer op komst was. Hij pakte de telefoon en op zijn aandringen werd het feestprogramma, waarbij het koninklijk paar in een open calèche rondreed, ingekort. Vlak nadat de rondrit was beëindigd, brak een hevig onweer los. Hij leverde hem een bedankbrief van de Groningse politiecommissaris op, maar ook een berisping van het KNMI.

In 2002 heb ik, tien jaar na zijn overlijden, een film gemaakt over Jan Pelleboer. Over zijn passie, want dat was het weer. Over zijn levenslust en plezier, want dat spatte ervan af. Hij was nog maar 68, toen hij plotseling aan een hartstilstand overleed.

Zijn vrouw Janny zei destijds daarover: 'We hebben een hartstikke fijn leven gehad. De kinderen zijn allemaal goed terechtgekomen. Hij heeft alle kleinkinderen geboren zien worden…wat wil je dan meer? Je wil mekaar langer vasthouden.'

Weerman Jan Pelleboer is geboren op deze dag in de geschiedenis, 2 mei 1924.

Bekijk hier de documentaire 'Hij was het weer' over weerman Jan Pelleboer