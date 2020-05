Twee gewonden bij explosie in Beijum: 'Ik hoorde geschreeuw van mensen'

Bij een explosie in een flatwoning aan de Wibenaheerd in de stad-Groninger wijk Beijum zijn begin vrijdagavond twee personen gewond geraakt.

De slachtoffers zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer lijken de verwondingen niet ernstig.

Op foto's is te zien hoe een gedeelte van de voorgevel door de explosie is weggeblazen.

De naastgelegen woningen in het complex zijn uit voorzorg ontruimd. Ambulance- en brandweermedewerkers zijn met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen.

'Enorme knal'

Wesley Pechler woont naast de woning waar de explosie plaatsvond. Hij vertelt: 'Ik hoorde een enorme knal, zag stof en hoorde geschreeuw van mensen. 'Ga daar snel weg!' riepen zij. Ik sta nu op straat en heb geen idee hoe het met de buren is.'

Pechler is direct zijn huis uit gevlucht. 'Ik sta nu in mijn badjas en met mijn hond buiten. Mijn moeder komt zo een jas en schoenen brengen. Hoe groot de schade bij mij binnen is, weet ik niet. Ik was in de woonkamer, daar is geloof ik niets kapot. Maar ik weet niet hoe het in de slaap- en badkamer is.'



Hulpdiensten ter plaatse. (Foto: ProNews)



Straat afgesloten

Vanwege de explosie is de straat op dit moment afgesloten voor verkeer.