Aardbeving met kracht 2.5 bij Zijldijk

Op Twitter melden meerdere mensen dat ze de beving hebben gevoeld. Inwoners van onder andere Uithuizen, Oldenzijl en 't Zandt laten dat weten. Op de bevingsmelder van RTV Noord komen ook meerdere meldingen binnen vanuit Zijldijk, Garsthuizen, Godlinze, Roodeschool en Uithuizermeeden.

'Kasten stonden te trillen'

Jet, die in Zijldijk woont, laat aan RTV Noord weten dat ze wakker werd van een stevige schok, terwijl de kasten in huis kraakten. Ook in Zandeweer schrok een inwoonster 's nachts wakker. 'Ik hoorde gerommel, gevolgd door een heftige beving. De glazen in de kast stonden te trillen en de hond en katten vlogen door het huis.'

Ook Harold Hoogstra uit Uithuizen vernam de beving duidelijk. 'Binnen een paar minuten voelde ik twee keer een korte trilling. Het klonk als een roffel tijdens een onweersbui en deed het huis trillen', omschrijft hij.

Grens 2.0 gepasseerd

De beving in Zijldijk is de eerste in onze provincie in ruim een maand die de grens van 2.0 op de schaal van Richter passeert. Op 22 maart werd er bij Krewerd een beving met een kracht van 2.3 gemeten. De zwaarste beving in Groningen is nog altijd die in 2012 bij Huizinge, met een kracht van 3.6.

