Drie gezinnen voorlopig niet terug naar huis na explosie Wibenaheerd (update)

Niet alle bewoners aan de Wibenaheerd in Stad zijn teruggekeerd naar hun woning. Drie gezinnen mogen hun woning nog niet in. Vrijdagavond blies een explosie de pui uit een van de woningen van een complex.

Woningcorporatie Nijestee, die eigenaar is van het complex, regelt vervangende woonruimte. Dat vertelt Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen.

'Geen gas gebruiken!'

Aan bewoners van het complex is gevraagd om de kachel en het gasfornuis uit te laten tot onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de explosie. Van 't Hooft: 'Voor de duidelijkheid: dat is puur vanuit voorzorg. Nijestee gaat met specialisten het blok in om een controle uit te voeren.'

Ook de balkons mogen uit voorzorg nog even niet gebruikt worden.

Vier onbewoonde woningen

Pieter Bregman, directeur van Nijestee, over beide slachtoffers: 'Mij is verteld dat zij uit het ziekenhuis zijn ontslagen en nu bij familie verblijven. Verder is het dus zo dat het gas uit voorzorg is afgesloten. Ook zijn de balkons gestut.'

Het gaat in totaal om vier woningen die op dit moment niet bewoond kunnen worden. Eén woning stond al leeg, de woning waar de explosie plaatsvond is vanzelfsprekend onbewoonbaar. De andere twee zijn de woning boven- en ondergelegen appartementen.

