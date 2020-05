'Een harde knal en gekraak.' Dat was het eerste wat Sanne uit Oosternieland hoorde toen ze om 5.15 uur werd onderbroken in haar slaap. 'Daarna bleef het stil.'

'Ik was net wakker, dus kon het niet meteen thuisbrengen', vertelt ze over wat achteraf een aardbeving van 2.5 op de schaal van Richter bleek te zijn met als epicentrum buurdorp Zijldijk. 'De bovenverdieping trilde. Mijn man werd er ook wakker van en omschreef dat het voelde alsof iemand tegen het huis aanreed.'

Dertig oude scheuren

Sanne en haar man wonen in een huis van zo'n honderd jaar oud waar inmiddels dertig scheuren inzitten. Onlangs lieten ze een periode van onzekerheid achter zich door gebruik te maken van de stuwmeerregeling voor de afwikkeling van deze schade.

Ik ben optimistisch ingesteld en ben niet bang dat we gevaar lopen Sanne - inwoner Oosternieland

'Dat was afgerond, maar nu kun je misschien wel weer beginnen. Je wordt er een beetje moedeloos van. Nou ja, eerst maar weer een rondje om het huis straks' verzucht de Oosternielandse. 'Ik ben optimistisch ingesteld en ben niet bang dat we gevaar lopen in dit huis. Voor mensen die hun huis al in de stutten hebben staan, is het veel erger.'

Zwaarste in bijna elf maanden

De beving van zaterdagnacht was de zwaarste sinds 9 juni 2019, toen de bodem bij Wirdum trilde. Ook die beving had een kracht van 2.5 op de schaal van Richter. De zwaarste ooit in onze provincie is die bij Huizinge (3.6) op 16 augustus 2012.

