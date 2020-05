Mollematocht en 4 Mijl dit jaar op dezelfde dag

'Het is de enige mogelijkheid dat Bauke erbij kan zijn. Op 10 oktober staat de Amstel Gold Race op de voorlopige UCI-kalender. Een dag later kan hij dan in Groningen zijn', zegt organisator Wim Jansen van Jansen Event-Sportmanagement uit Sleen.

'We hebben besloten om het gewoon te doen op die dag. Of het lukt zien we wel want de situatie kan natuurlijk veranderen.' In eerste instantie stond de Mollematocht voor 1 augustus gepland.

Tweeduizend deelnemers

Het vertrek is bij Kardinge. Deelnemers kunnen kiezen uit routes over 65, 110 en 165 kilometer. Jaarlijks doen er rond de 2000 fietsfanaten mee aan het wielerevenement.

In goed overleg

Op de nieuw vastgestelde datum wordt ook de 4 Mijl van Groningen gehouden. 'Dat botst niet met elkaar. Er zullen maar weinig mensen zijn die aan beide evenementen mee willen doen. En qua locatie kan het ook. Ik heb uiteraard wel overlegd met Johan Meijer van Golazo Noord Nederland.'