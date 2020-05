Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (8)

We zien een toenemende spanning tussen letter en geest van de coronamaatregelen. Moeten mensen nou hun gezond verstand gebruiken of als robots de regeltjes opvolgen? Onze thuiswerker werd deze week ook met die vraag geconfronteerd.

Maandag

Dit weekend in een ruk de hele biografie van René Gijp gelezen, die ik nog van Samantha voor mijn verjaardag had gekregen. Ik zou nooit in zijn schaduw kunnen staan, maar ik probeer me wel eens voor te stellen hoe een biografie over mij eruit zou zien. Het wordt tijd dat ik ook eens probeer het maximale uit mezelf te halen. Vandaar dat ik vanochtend meteen een uur lang een wall-sit heb gedaan, na een mooie serie squats, side planks en burpees.

Ik heb er alle tijd voor, want vandaag heb ik verplicht vrij voor Koningsdag. Er is nu al een feestelijk sfeertje in de straat. Allemaal buren praten op anderhalve meter afstand, een paar hebben zelfs een zitje gemaakt en de overbuurman draait met open raam zijn Iron Maiden-collectie. Dat zijn toch wel hele muzikale jongens. Omdat het zulk mooi weer is, nam ik ook even een kijkje. Iemand heeft zo'n ruilboekenkastje op straat gezet. Ik wilde de biografie van René Gijp daar niet in zetten, maar ik had laatst een stapeltje boeken meegenomen uit het boekenkastje van de Albert Heijn, die ik toch niet ga lezen. Die kon ik hier mooi weer kwijt. Zo draag ik ook mijn steentje bij aan de coronamaatschappij. Nu ga ik nog even wat calorieën wegtrappen op de fiets.

Later:

Wat me nou toch overkomen is! Op een doodstil kruispunt fiets ik door rood, parallel aan het groene voetgangerslicht, want ik stond net lekker in de achtste versnelling en als ik dan terugschakel kom ik ineens weer in zijn vier terecht. Komen er twee agenten naast mij fietsen die me een bon geven met een preek dat het heel gevaarlijk is om door rood te rijden, ook al is er geen verkeer in de buurt. Zouden die kotsbrokken dat nou zelf geloven? Ik vind dat de regeltjes er voor de mens zijn, en niet omgekeerd. Ik heb nou ook geen zin meer om naar het interview te kijken van de koninklijke familie met Enzo Knol, terwijl ik dat toch echt een grootheid vind.

Dinsdag

Nou, ik ben niet de enige die met die regeltjes worstelt. Bobbi Eden van Imagoverbetering vertelde zojuist in de vergadering dat ze een aanvaring had gehad met een boa, zo'n streeploze hesjesman. Ze had met twee vriendinnen ergens koffie gehaald en op een bankje in het plantsoen opgedronken, maar daar werden ze weggestuurd, ook al zaten ze ver uit elkaar. Die boa ging toen omstandig het bankje afzetten met linten. Ik appte er later over met Sjoerd en die zei het heel mooi: 'Je hebt een letterlijke interpretatie van de regels voor mensen die te dom zijn om de regels naar de geest na te leven.' Net als bij dat stoplicht dus. Maar dan is het wel bloedjelink om handhaving over te laten aan domme mensen. En dan wil de boabond die gasten ook nog eens extra bewapenen! Nu ga ik weer even mijn dossiers ordenen.

Woensdag

Jelmer heeft een paar duizend mondkapjes (FFP3, zei hij er met nadruk bij) besteld bij een kennis. Ergens hoop ik dat hij net als ik ook is opgelicht, maar dat zal wel niet. Op de achtergrond zag ik bij hem even een man in beeld. Wedden dat dat die kennis is en tevens zijn nieuwe leatherboy? Ik ga voor mezelf toch ook maar wat mondkapjes inslaan, want je zult zien dat ze straks alsnog verplicht worden. In de trein bijvoorbeeld. Er zijn nu alweer mensen die voor hun plezier in de intercity stappen, las ik bij RTV Noord. Mij niet gezien. Op de motor ben je tenminste veilig.

Later:

Allemaal lekkere dingen in huis gehaald, falafelballetjes, plakjes rauwe prei en wortelen en wat blikjes V8, want straks weer een persconferentie van Mark en Irma! Het wordt langzamerhand mijn hoogtepunt van de week. Misschien ook wel omdat er verder geen 'hoogtepunten' meer zijn, hahaha, nudge nudge wink wink…

Donderdag

Ik droomde vannacht dat Rutte op zijn persconferentie vertelde dat neuspeuteren een hele belangrijke beschermingsmaatregel is tegen corona omdat het virus eerst in je neuspulkjes gaat zitten. Dus hoe sneller je die eruit haalt en weggooit, hoe beter. Irma deed het voor en met dat beeld op mijn netvlies werd ik wakker. Ik vind het moeilijk om dat nu weer los te laten.

In werkelijkheid zei Rutte dat we met zijn allen een beetje moeten blijven nadenken en dat hij geen zin heeft om elke 'loophole' te dichten, omdat hij dan een kinderspeelplaats aan het runnen is. Volgens mij is hij het dus met mij eens. Ik zal het nog eens aan Sjoerd vragen.

Later:

Dat de kappers dichtblijven kan me niet zoveel schelen, maar ik baal wel dat de TT is afgeblazen. Mijn jaarlijkse hoogtepunt van de agenda geschrapt. Is mijn body eindelijk weer een beetje fit, is er niemand om het aan te laten zien. Uit frustratie nog maar even Duitsland ingeknald op de Yamaha. Niemand die me om mijn mondkapje heeft gevraagd.

Vrijdag

Ik heb de camera van mijn laptop afgeplakt, omdat in de krant staat dat allemaal bedrijven hun personeel thuis bespioneren, om te kijken of ze wel hard genoeg werken. Als de chef dat bij mij heeft gedaan ben ik de spreekwoordelijke sjaak, want ik doe mijn squats altijd precies in het zicht van die camera. En nu ik erover nadenk ging zijn opmerking dat de gezondheid van de een niet ten koste moet gaan van de baan van de ander misschien ook wel over mij. Hij keek me gisteren tenminste wel heel raar aan.

In de vergadering ging het de hele tijd over angst, eenzaamheid en verveling. De oma van Bobbi Eden heeft van haar gemeente een leentablet gekregen tegen het eenzaamheidsvirus. Dat zijn dingen die we ons twee maanden geleden niet voor hadden kunnen stellen. Strakjes wil iedereen een leentablet tegen het eenzaamheidsvirus. Ik pak dan liever een goed boek. In dat kastje hier om de hoek stond nog een boek dat De Pest heet. Dat lijkt me wel toepasselijk.

