Column: t Dut mie zeer

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in deze tijden van corona ben ik meer in de tuin dan ooit. 'Erik Jan de Tuinman' sprak ik met een vleug trots tegen mezelf. Nou is dat tuinwerk ook wel hard nodig want er is sprake van 'enig achterstallig onderhoud'.

Dat zijn drie Nederlandse woorden. Daar is ook een Groningse vertaling voor: n dikke schietboudel.

De klimop blijkt ook klimoverdegrond te kunnen, in de buxushaag zit - door een ellendige motvlinder - geen leven meer en als ik niet oppas is mijn tuin een groot stiekelweer van bramenstruiken.

Gewapend met schoffel, hark, bijl, kleine snoeischaar, grote snoeischaar en dikke tuinhandschoenen ging ik op avontuur in mijn achtertuinjungle. Ik wist niet dat er in zo'n klein tuintje - mijn tuin is ongeveer zeven bij zeven - zo'n grote hoeveelheid natuurproducten kunnen groeien.

In mijn verwoede gevecht met de natuurelementen kwam ik erachter dat er ergens ook nog een groot terras school onder de laagvliegende klimop, dat ik een tuinlamp heb die mijn geheugen niet meer kende en die het nog steeds doet en dat ik een vogelbadje heb dat nu een dak voor het huis van oorwurmen en pissebedden is.

Heel langzaam komt er uit de jungle weer een achtertuintje tevoorschijn. Ondertussen hoopt zich een enorme bult tuinafval op in datzelfde kleine tuintje. Mijn groene container is namelijk veel te klein. Ik vraag me nu ineens af waarom de hele straat een grote container heeft en ik zo'n heel kleintje.

Woensdag kwam de groene-container-ophaal-vrachtwagen. Mijn klein containertje stond er zielig bij tussen al die enorme bakken. Ik keek er stiekem even in om te kijken wat de buren al zo in hun grote container hadden gemikt. Al die bakken waren halfleeg en voor de positieven onder ons: halfvol. Ik rook mijn kans en vulde al die halflege en halfvolle containerbakken met mijn overbodig geworden groene tuinelementen.

Ik vulde net de containerbak van overbuurman Bertus toen er een donkere stem van de overkant klonk. 'Bist perzies op tied!'. Mijn blik gaat naar de overkant van de straat. Op het voetpad staan een oudere man en vrouw, beiden met bril. 'Hai komt der zo aan' zegt de man.

En hij wijst met zijn arm naar het begin van de straat. ik begrijp dat hij doelt op de groene-container-ophaal-vrachtwagen. En ja, precies op dat moment komt ie om de hoek van de straat. 'Gain betere timing, as n goie timing', zeg ik gevat.

De man lacht. Hij blijkt een man uit mijn oude dorp te zijn. En dat schept meteen een band.

Helemaal omdat we allebei bij de voetbalclub van het dorp hebben gevoetbald en allebei 'op Kromwaale' woonden. De man is de zoon van een van de oprichters van de voetbalclub nu - net als de bevrijding - 75 jaar geleden. Oer-Groninger namen als Menco, Wilto en Koeno komen voorbij.

'Ik wait nog dat ze ons kwammen bevrijden in de oorlog', vertelt de man. 'Ik was n bunzeltje van drije. Ik zug nog dij man mit zien zwaarde kop veur t roam bie ons op Kromwaale'. In zijn hoofd ziet hij het beeld weer voor zich van de Canadese militair voor het raam en hij is even stil.

Zijn vrouw knikt. 'Ik wait t ook nog wel', zegt ze in het lawaai van de groene-container-ophaalwagen. Zij is van de andere kant van het Winschoterdiep. 'Wie gingen bie de bevrijden op boerenkaare deur de stroat. Wie kregen apmoal n appelsien'.

Ik zie dat zij ook in haar hoofd zichzelf ziet als klein meisje met een fel oranje sinaasappel in haar hand op een boerenkar. Toch wel heel bijzonder denk ik dat die beelden als peuter 75 jaar lang vast in je geheugen blijven gegrift.

De vrouw denkt hetzelfde. 'Dat je dat nog waiten he', zegt ze weemoedig. We krijgen het over de tijd van nu. Eerst lacht de man. 'Mien hoar het nou ook model bloumpot net as bie kapper Abbas vrouger…' en hij wrijft door zijn haar.

Ineens schudt hij mistroostig met zijn hoofd. ' t Dut mie zeer' zegt hij uit de grond van zijn hart. Hij vertelt dat er voor het eerst in 54 jaar geen feest is. Ik kijk hem vragend aan. 't Is vandoag ons traauwdag'. Ik feliciteer hem en zijn vrouw.

Hun kinderen en kleinkinderen hadden 's morgens voor de deur gestaan met een mand vol cadeaus. Maar ze mochten niet binnenkomen. 'Mien dochter waarkt in t zaikenhoes. Dat is veuls te gevoarlek mit dij coronaboudel….' zegt hij en zijn gezicht spreekt boekdelen.

't Dut mie zeer', zegt hij nog een keer en ik zie de emotie in zijn ogen. In plaats van feest maken ze nu samen maar een wandeling door de stad. 'Hier ston vrouger toch kweekschoul? vraagt de vrouw. Klopt, beaam ik.

Op de hoek van mijn straat stond vroeger de kweekschool en heeft nu plaats gemaakt voor moderne twee-onder-1-kapwoningen. 'Heb der nog les had in t gymnastieklokaal ', zegt de vrouw.

In hetzelfde gymlokaal werden werden in oorlogstijd de joodse inwoners van Winschoten verzameld, denk ik. Om daarna door de Duitsers op de trein te worden gezet naar kamp Westerbork om nooit meer terug te keren.

De groene-container-ophaal-vrachtwagen verdwijnt om de hoek aan het eind van de straat. De man knikt dezelfde kant op.''Wie wollen nog eem kieken bie dat dinkje van Etty Hillesum'. Aan het eind van de straat staat een monumentje ter nagedachtenis aan een beroemde joodse vrouw die ook in mijn straat woonde. Etty Hillesum overleefde de oorlog niet.

De man en vrouw nemen hartelijk afscheid. Ik wens ze nog een fijne trouwdag. Samen lopen ze verder over de stoep. Ik kijk ze na. t Dut mie zeer, mijmer ik als ik de straat terug oversteek.

Ik grijp mijn geleegde kleine groene container en zeul hem mee naar de achtertuin.

Erik Hulsegge