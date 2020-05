Extra voorzichtige kinderen tijdens sportdag: 'Al die regels...'

'Zijn we er klaar voor?' vraagt de begeleidster. Klaar zijn de kinderen zeker, getuige het feit dat ze het veld op stormen. Voetbal, netbal en tikkertje staan vandaag op het sportmenu en dat wordt gewaardeerd door veertig kinderen, die in twee shifts mogen opdraven op het hoofdveld van FC LEO.

Alle kinderen

De organiserende verenigingen zijn tevreden. 'We proberen zoveel mogelijk voor de jeugd tot en met twaalf jaar te organiseren', zegt voorzitter Arjen Fledderman van FC LEO. 'We hebben gezegd: laten we dit gezamenlijk oppakken als verenigingen in het dorp.'

'Gezinnen hebben het redelijk moeilijk, kinderen zijn redelijk beperkt in hun vrijheid. Daarom hebben we gezegd: we doen dit voor alle kinderen in het dorp.'

Aanmelden

Met andere woorden, zowel leden als niet-leden van FC LEO en Merna zijn welkom op de zaterdagochtend. Met wel één restrictie: vooraf aanmelden is noodzakelijk om voor de organisatie de boel overzichtelijk te houden.

Collega-preses Anita Jongman van Merna is evenals Fledderman tevreden, al zorgt corona ook voor extra alertheid.

'Het is natuurlijk best een beetje spannend', vervolgt Jongman. 'We mogen weer iets doen, maar hoe gaan we het dan doen? Ik moet toegeven dat we daar over hebben nagedacht: hoe houden we ons aan de regels zodat ouders het ook veilig vinden om hun kinderen hierheen te laten gaan?'

'Zoveel regels'

De aanwezige vrijwilligers zijn dan ook alert. De kinderen moeten eerst hun handen ontsmetten, ze worden erop gewezen dat ze onderling wel met elkaar kunnen spelen, maar dat er ook afstand moet zijn richting volwassenen.

De sport- en speldag in Leens wordt door de kinderen in elk geval gewaardeerd. 'We gingen voetballen en volleyballen en dat was erg leuk', zegt Sophie Rozema.

Voor Bjorn Knol is corona wel eens ingewikkeld: 'Het zijn zoveel regels, ik onthoud niet veel', vertelt hij. 'Maar het is leuk.' Of hij volgende week weer komt? 'Ik denk het wel.'

