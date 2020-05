De bekerzenuwen van Padt: 'Ik kon geen seconde genieten'

'Ik kan geen mooiste moment kiezen van die dag', zegt Padt. 'Er waren zoveel bijzondere momenten, dat ik er eigenlijk nog steeds niet over kan ophouden.'

Dinand

De doelman denkt wel direct aan het bijzondere verhaal van de destijds elf jarige Dinand. De jongen uit Loppersum was heel erg ziek en mocht na de overwinning van FC Groningen tegen Flevo Boys mee in de bus terug naar Groningen.

'Hij zat die wedstrijd bij het uitvak. We hebben hem toen eerst meegenomen naar de kleedkamer', weet Padt zich nog te herinneren. 'Hij mocht toen met ons mee in de bus en daar kregen we een gelukspoppetje van hem voor aan onze sleutelhanger. Hij vertelde toen dat het poppetje voor ons geluk was. Zelf ben ik iemand die best bijgelovig is, dus ik denk dat de bekerwinst ook een beetje doordat poppetje en Dinand komt. Dat hadden wel meerdere spelers.'

Te gespannen

Padt is tijdens de bekerfinale te gespannen om ook maar ergens van te kunnen genieten. Hij krijgt weinig mee van de sfeer en de supporters. Als hij in minuut 91 zeker is van de overwinning schiet Dinand door zijn hoofd.

Ik zakte na de wedstrijd door mijn knieën en had een heel emotioneel moment Sergio Padt

'Ik ben vanaf dat moment bij hem blijven stilstaan. Met Peter van de Vlag had ik afgesproken dat hij naar me toe zou rennen bij het eindsignaal, dus dat deed hij ook. Maar ik zakte na de wedstrijd door mijn knieën. Had een heel emotioneel moment. Dat had met alles te maken, maar ook zeker met Dinand.'

Padt veegt de tranen weg en begeeft zich dan in het feestgedruis.

Dinand overleed op 5 december 2014 op elfjarige leeftijd en mocht de finale niet meer meemaken.

Hoogtepunt uit zijn carrière

Het bekeravontuur is voor de nu negenentwintigjarige doelman nog altijd het hoogtepunt uit zijn carrière. In 2014 is Padt bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van FC Groningen. Hij had de zware taak om de populaire Marco Bizot op te volgen. Dat weet Padt zich nog goed te herinneren.

'Daardoor had ik best een moeilijke periode aan het begin. Zelf had ik er alle vertrouwen in, maar je moet het toch maar waarmaken. Ook moet je de supporters zien te overtuigen.'

Echte vertrouwen

De doelman, woonachtig in Kropswolde, heeft het idee dat hij het echte vertrouwen van de fans kreeg na de thuiswedstrijd tegen PSV.

'Voor rust had ik al drie spelers van de Eindhovenaren één op één tegenover me gehad', vertelt Padt. 'In de slotfase maakte Michael de Leeuw 1-1 en toen was het feest. Daarna werd ik echt meer geliefd.'

In de aanloop naar de finale kijkt Padt nog vaak de samenvatting van die wedstrijd terug. 'Ook gewoon heel veel andere goede reddingen bekeek ik nog een keer.'

Dat is iets wat hij nodig heeft. 'Ik had destijds bepaalde tradities, ik was 24 en ik droomde gewoon van de fout die ik zou maken. Dat is ook altijd het nadeel als keeper. Maak je een fout dan is die cruciaal.'

Schlemiel

De fout. De blunder. De schlemiel. Het zijn allemaal woorden waar Padt bang voor was om in één adem mee genoemd te worden na de finale. 'Ik ben een keer wakker geschrokken, omdat ik droomde dat ik een hele erge fout zou maken. Dat ik de hele stad zou teleurstellen. Natuurlijk was ik liever iets meer ontspannen, maar dat was ik toen gewoon niet. Het was mijn eerste finale en ik voelde zo ongelooflijk veel druk.'

Sergio Padt met de 'Dennenappel' Foto: JKBeeld



Juist doordat iedereen in en rondom Groningen zo enorm meeleeft richting de finale, voelt Padt de verantwoordelijkheid met de minuut bijna groeien.

'Weken van tevoren werd ik al door iedereen aangesproken. Waar ik ook liep. Ik wilde die finale echt voor al die mensen mee naar Groningen nemen. Mezelf in de geschiedenisboeken keepen. De eerste doelman van FC Groningen zijn die de beker heeft gewonnen.'

Wederom in de stress

Een dag voor de wedstrijd schiet Padt wederom in de stress. Hij kan zijn vriendin Melanie niet bereiken. 'Ik belde altijd voordat we in de bus stapten, dus ook toen. Na tien keer bellen nam ze nog steeds niet op. Ging ik me weer van alles in mijn hoofd halen.'

De reden dat Melanie niet opneemt is de verrassing die de

technische staf heeft voorbereid. Allemaal familie en geliefden van de spelers hadden zich verzameld in het spelershome, om daar met de selectie en staf te lunchen voordat er afgereisd werd naar een hotel in de buurt van Rotterdam.

'Toen kwam ik daar binnen en wie zat daar? Juist. Melanie. Ik was eerst boos, omdat ik zo ongerust was en alweer allemaal scenario's in mijn hoofd had. Ach ja… daar ben je ook keeper voor hé', reflecteert Padt de situatie. 'We hebben toen een hapje gegeten, afscheid genomen van iedereen en de bus in.'

Tot aan Drachten stonden mensen toen op de viaducten, dat was echt fantastisch Sergio Padt

Voordat iedereen kan plaatsnemen in de bus, moet de selectie door een mensenmassa van supporters. Allemaal om de spelers een hart onder de riem te steken, succes te wensen, maar voornamelijk om mee te geven dat die beker mee terug moet naar Groningen. 'Tot aan Drachten stonden mensen toen op de viaducten, dat was echt fantastisch.'

Vast een bespreking...

De selectie verblijft een dag voor de wedstrijd in een hotel vlakbij Rotterdam. Padt weet er niet veel meer van. 'We hebben vast een bespreking gehad', vraagt Padt zich hardop af. 'Maar wat we daar hebben gedaan? Ik heb echt geen flauw idee meer. Ik was waarschijnlijk alleen maar met mezelf bezig toen. Waarschijnlijk ben ik vroeg gaan slapen. Ik weet het oprecht niet meer.'

De dag van de wedstrijd staat helderder in het geheugen van de rots in de branding van FC Groningen gegrift. Leuk was het in ieder geval niet.

'Toen we aankwamen bij het stadion, stonden de supporters alweer klaar. Op het moment dat de poort naar het veld openging, werden we op een prachtige manier toegejuicht door al die mensen. Zelfs toen heb ik geen moment kippenvel gehad. Ik had zoveel spanning, dat ik echt geen seconde kon genieten. Zo bang om al die mensen teleur te stellen.'

Sergio Padt (rechts) feest mee in de kleedkamer (Foto: ANP



Sfeeractie

Van de sfeeractie van de supporters krijgt Padt weinig mee. Hij is gespannen, gefocust en erop gebrand om de beker mee naar Groningen te nemen. 'Van de eerste helft staat me weinig bij. Het was een redelijk saaie wedstrijd.'

Als Albert Rusnák in de tweede helft de Trots van het Noorden op een 1-0 voorsprong schiet ontploft De Kuip. Iedereen wordt gek van vreugde. Behalve Padt.

'Ik was toen niet heel erg blij. Nog steeds bang dat misschien de gelijkmaker gescoord zou worden en alle vreugde voor niks zou zijn. Toen kreeg Zwolle op een gegeven moment een corner. Ik kwam uit, maar ging onder de bal door. Een moment waar niemand het na afloop meer over heeft gehad. Gelukkig kopte iemand van ons hem weg, maar voor hetzelfde geld was ik daar in de fout gegaan. Juist waar ik zo bang voor was. Dat moment weet ik nog zo goed.'

Redding

'Op 0-0 had ik trouwens ook nog een goede redding op een schot van Ryan Thomas. Dat voelde goed. Bij de 2-0 kon ik mijn enthousiasme niet meer in bedwang houden en rende ik naar de feestvierende spelers.'

Tot de 91ste minuut krijgt Padt, door de spanning, weinig mee van alles wat er gebeurt. Dan komt het besef en schiet Dinand door zijn gedachten. Hij mocht de finale niet meer meemaken, maar is in de gedachten van al die spelers van FC Groningen.

En Padt is ervan overtuigd dat hij een grote rol heeft gehad in het winnen van de beker.

Lees ook:

- Koffiecorner #80: 'Ik klink als een volslagen dorpsidioot'

- Botteghin over dé dag: 'Ik krijg nu weer kippenvel'