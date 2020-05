Matchwinner Rusnák: 'Het feestje duurde niet één, maar zeven dagen'

Het is 3 mei 2015. Rotterdam. De Kuip. De klok laat zien dat er 63 minuten en 39 seconden gespeeld zijn. Terwijl de helft van het voetbalstadion in extase is, wordt het stil in het hoofd van Albert Rusnák. Heel stil.

De Slowaak heeft FC Groningen zojuist op een 1-0 voorsprong gezet in de bekerfinale. Hij krijgt de bal op de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten, twijfelt niet en schiet op doel. De bal raakt de voet van een verdediger en rolt, niet hard, wel zuiver, in het doel achter PEC Zwolle-doelman Warner Hahn.

'Het was zo intens'

'Ik hoorde helemaal niets meer. Het was zo intens. Ik sloot mezelf af van alle prikkels in het stadion. Overrompeld door blijdschap', zegt Rusnak, die tegenwoordig speelt voor Real Salt Lake, een club die uitkomt in de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie MLS.

We duiken in het verleden. Terug naar die dag. De dag dat FC Groningen historie schrijft met de winst van de KNVB beker. De enige prijs in de clubgeschiedenis.

Ik heb de bekerwinst vereeuwigd op mijn lichaam, in de vorm van een tattoo op mijn been Albert Rusnák - scoorde twee keer in de bekerfinale

Aan de telefoon is Rusnák, vanuit de States. Hij vervult een hoofdrol tijdens de finale, vandaag exact vijf jaar geleden. 'Ik denk er nog dagelijks aan. Het is de mooiste prestatie in mijn voetbalcarrière. Ik heb het zelfs vereeuwigd op mijn lichaam, in de vorm van een tattoo op mijn been.'

De Romeinse cijfers III.V.MMXV, oftewel 3 mei 2015



Het blijft voor Rusnák niet bij dat ene moment van uitzinnige vreugde. Een kleine tien minuten na zijn eerste goal, schiet hij op aangeven van invaller Jarchinio Antonia ook de 2-0 tegen de touwen. PEC Zwolle is verslagen.

'Toen het laatste fluitsignaal klonk, was ik natuurlijk hartstikke blij. Ik had alleen niet door wat voor prestatie we hadden neergezet. Dat besef ik tegenwoordig veel beter.'

Bekijk hier het interview met Rusnák, direct na afloop van de bekerfinale



Rusnák viert het feest met zijn teamgenoten en de in grote getale meegereisde supporters. Eerst in de Kuip, dan in de bus en later in Stad. 'Ik herinner me het nog heel goed. Ik kreeg zo veel berichtjes en telefoontjes op de terugreis. Het was fantastisch.'

Hij vervolgt: 'Het feest duurde niet één dag, maar wel zeven. Groningen was de hele week in een feeststemming en ik natuurlijk ook.'



Vertrek uit Groningen

Eind 2016, anderhalf jaar na het grote succes, verlaat de frivole buitenspeler annex middenvelder de Trots van het Noorden. Hij vertrekt met een slecht gevoel.

Onder de 'nieuwe' trainer Ernest Faber is Rusnák niet meer onomstreden in het elftal. Hij zit een paar keer op de bank en besluit te vertrekken. 'Ik wilde spelen. Week in, week uit. Die garantie konden ze me toentertijd niet bieden. Het was dus beter om te gaan.'

Interesse is er van meerdere clubs, Rusnák kiest voor Amerika. Hij verruilt het groen-wit van de FC voor het rood-blauwe shirt van Real Salt Lake.

Rusnák tijdens een fotoshoot bij zijn club. Foto: MLS



'Ik maakte die keuze, omdat ik ook net mijn debuut had gemaakt in het nationale elftal van Slowakije. Ik wilde het natuurlijk niet bij één interland laten, dat moesten er meer worden. Bij deze club kreeg ik het gevoel mij verder te kunnen ontwikkelen.'

Sindsdien verdedigt de 25-jarige Rusnak structureel de kleuren van zijn land. Inmiddels heeft hij er ook al bijna honderd wedstrijden op zitten in de MLS.

Fit blijven in coronatijd

Nu ligt de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus stil, maar hij hoopt het seizoen toch nog te kunnen voltooien. 'Ik houd me fit met oefeningen die ik thuis kan doen. Af en toe ga ik naar buiten om een rondje hard te lopen.'

Met zijn voormalig teamgenoten Danny Hoesen, Hans Hateboer en Mimoun Mahi heeft hij nog regelmatig contact. Zij behoorden allen ook tot de selectie van de FC in de bekerfinale.

Ik ben voor altijd onderdeel van de clubgeschiedenis. Daar ben ik heel dankbaar voor Albert Rusnák - scoorde twee keer in de bekerfinale

Rusnak denkt graag terug aan zijn tijd bij de FC. 'Het is de club die mij veel kansen heeft gegeven. En die heb ik gegrepen.'

'Door twee doelpunten op 3 mei 2015 ben ik voor altijd onderdeel van de clubgeschiedenis. Daar ben ik heel dankbaar voor.'

