Politie vindt mogelijk explosief materiaal in ontploft pand, flat opnieuw ontruimd (update)

De politie van Groningen heeft in een pand aan de Wibenaheerd in Stad mogelijk explosief materiaal aangetroffen. Om die reden moesten de bewoners van de straat hun appartementen opnieuw verlaten.

Ook werd de wijde omgeving van de straat door de politie met linten afgezet.

Explosie

Precies 24 uur geleden moesten de mensen in de Wibenaheerd hun huizen ook al verlaten, nadat een explosie in de straat één van de appartementen compleet had weggeblazen.

De ontploffing van vrijdagavond, waarbij twee mensen gewond raakten, werd volgens de brandweer vermoedelijk veroorzaakt door een oven.

EOD gealarmeerd

Een woordvoerder van de politie liet weten dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gealarmeerd. Die arriveerde rond 21:30 uur.

Bewoners werden opgevangen en bijgepraat in Eigen Heerd (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Bijpraatsessie

De bewoners werden rond half tien op de avond bijgepraat door een 'Officier van Dienst Bevolkingszorg'.

'Vanmorgen is nummer 34, de woning die is ontploft, doorzocht', vertelde hij. 'Bij het doorzoeken van de woning zijn explosieve stoffen aangetroffen. Die worden momenteel door de EOD gecontroleerd.'

Minimaal een uur

De bewoners kregen voorts te horen dat wanneer alles opgeruimd is ze naar hun woning terug kunnen. Over wanneer dat zou kunnen zijn, kon de man geen duidelijkheid verschaffen. Hij schatte in dat dat minimaal een uur zou kunnen duren.

'Mocht het later worden, dan beginnen we met plan B en kijken we waar jullie kunnen slapen. Ik ga er vanuit dat ik voor het nacht is jullie kan laten weten of jullie terug kunnen of niet', aldus de Officier van Dienst.

Huisdieren

Mensen die hun zorgen uitspraken over hun huisdieren, werd gevraagd om geduld te betrachten. 'We willen eerst uitsluitsel van de EOD. Tot die tijd kunnen de dieren niet uit de woning gehaald worden.'

