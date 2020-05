Koffiecorner #80: 'Ik klink als een volslagen dorpsidioot'

Met een busje vol collega's naar Rotterdam. Als RTV Noord zijnde pakken we groots uit op de dag van de bekerfinale. Tientallen collega's zijn die dag betrokken bij de verschillende uitzendingen. Tijdens de rit zie je veel sjaaltjes op achterramen geplakt van supporters die dezelfde weg nemen. De gezonde spanning is bij een ieder af te lezen. Ook bij ons, want iedereen realiseert zich dat dit een historische dag kan gaan worden.

Uren wachten op de parkeerplaats bij De Kuip. We parkeren onze reportagewagens pal naast het stadion. Dit kan alleen als we heel vroeg aankomen. Het voordeel van het lange wachten is wel dat mijn voorbereiding op een wedstrijd nog nooit zo goed was. A4'tjes vol met statistieken en nutteloze feitjes.

De Kuip heeft misschien wel de mooiste persruimte van Nederland. Gezellige koffiebar, voldoende werkruimte en na een klein trapje sta je direct op de perstribune. Voor journalisten ideaal werken. Collega Henk Elderman en ik krijgen voor het live-verslag een plaatsje pal naast de NOS-collega's.

Na het aansluiten en drie keer checken van de apparatuur mag ik kort voor de warming-up nog een interviewtje doen met trainer Erwin van de Looi. Perschef Richard van Elsacker vraagt of ik dit bij de kleedkamer wil doen. Zowel bij spelers als medewerkers van beide clubs zie ik spanning. Bij PEC wellicht iets minder, want die club won dat jaar ervoor de beker door Ajax te verslaan. Het gesprekje met Van de Looi verloopt zoals vaker vlak voor een wedstrijd, maar nu meer gericht op de spanning.

Beelden van de Grote Markt

Tijdens de wedstrijd probeer ik vooral te genieten. Van de sfeer en de spanning. Niet van het spel, maar in een bekerfinale mag je dat wellicht ook niet verwachten. Ik heb mijn telefoon met live beelden vanaf de Grote Markt naast me liggen. NOS-collega Andy Houtkamp kijkt regelmatig mee naar die enorme mensenmassa's in het centrum van Groningen. Hij is zichtbaar onder de indruk.

Luister vooral de podcast met het wedstrijdverslag maar eens terug. Het blijft historische radio. Ik ga het ook proberen, want heb het nog nooit teruggeluisterd. Mezelf terugzien en/of horen behoort niet tot mijn favoriete bezigheden.

Vooral van mijn radioverslagen krijg ik een vorm van schaamte. Bij goals wil ik nog wel eens uit mijn plaat gaan. Hysterisch worden. Ik hou van emotioneel commentaar, want sport is immers emotie. Nu nog altijd wanneer ik sport kijk/luister en de commentator doet 'vlak' verslag, dan zap ik weg. Ik wil een wedstrijd beleven in plaats van alleen feitelijkheden horen. Een kwestie van smaak.

Wat ik me vooral van het wedstrijdverslag kan herinneren zijn de beide goals. Collega Henk is bij de treffers van Rusnák aan het woord, maar ik onderbreek hem beide keren. Het komt door de emotie, door het besef dat er iets bijzonders aan het gebeuren is, heb ik geen controle meer over mezelf. Ik klink als een volslagen dorpsidioot. Nu, exact vijf jaar later, kan ik er een beetje om lachen.

De vreugde na afloop bij fans en spelers vergeet ik nooit meer. Het schijnt in Stad nog lang onrustig te zijn geweest, maar daar heb ik niets van gemerkt. Ik kom thuis en val door alle indrukken als een blok in slaap.

Luister hieronder het wedstrijdverslag terug van de bekerfinale



