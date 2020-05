Coronacolumn (8)

Het was een wankel evenwicht, blijkbaar. De balans die we hadden gevonden leunde teveel op de zon.

Ik voel me rot. Ineens. Het is de week waarin we op vakantie zouden naar Portugal, met mijn ouders. Ik roep al weken dat het oké is, dat ik het voor hen erger vind dan voor ons. Dat we het later wel inhalen. Maar die woorden sprak ik in een andere werkelijkheid; die van een druk en werkzaam leven in de opgewektheid van de zon.

Nu ben ik vrij, vakantiedagen waren al opgenomen en opsparen mag niet. En ach, dacht ik, even vrij zijn is ook wel fijn. Aandacht voor man en zoons en zij voor mij. Klein maar fijn, zo samen thuis. De werkelijkheid is anders. Nu met ons ritme de zon is verdwenen blijft een leeg gevoel over.

Zoon (7) is al net zo futloos als ik en doet niets anders dan lezen in oude Donald Ducks. Hij heeft een eigen wereld gecreëerd waar ik letterlijk naast zit. Mijn goedbedoelde maar halfslachtige pogingen hem te verleiden tot een spel bereiken hem niet. De buurjongen met wie hij al weken onafscheidelijk is staat keer op keer tevergeefs voor het raam. De enige woorden die hij met me wisselt komen in de vorm van een vraag: mag ik nog een broodje.

Ik wil hem uit deze apathische toestand helpen, maar herken teveel. De in een opwelling gekochte nieuwe schilderijen staan klaar om hun plek aan de muur te krijgen. Waar het ons eerst ontbrak aan tijd, mist nu de bereidheid om iets mooi te vinden. Niks staat nergens.

In deze staat van zijn is alles gedoemd om te mislukken. Alsof ik het expres doe, omdat het bevestigt wat ik voel: alles is stom. Ik verdrink mezelf in zelfmedelijden en de regen, waar we nu in de Portugese zon hadden moeten zijn. Ik weet dat er duizenden relativeringen te bedenken zijn maar negeer ze.

Kansloos is het, dat weet ik ook wel. Pathetisch ook. Maar ik ken mezelf inmiddels wel een beetje; er zit niks anders op dan het uitzitten. En zo verstrijkt een kostbare week in zinloze frustratie.

De ommekeer komt tijdens de zoveelste poging iets te bakken dat de moeite van het eten waard is. De gezonde muffins een dag eerder waren als een salade bij de McDonald's, maar nu slaag ik erin een smaakvol brood te fabriceren. Tijdens de daaropvolgende lunch zijn manlief en ik het zat. We schoppen zoons en onszelf de auto in en de stad uit.

En in die kleine blikken ruimte ontstaat ineens weer contact. We zien langs de snelweg dezelfde lammetjes, dezelfde 100km-borden, dezelfde afslag naar ons bos. Daar klimmen we in bomen, speuren we naar takken en rennen we over duinen. Ik zie in dat groter wordende lijf van zoon (7) het kleine enthousiaste jongetje opleven dat in elk paadje een avontuur ziet. Blij en opgelucht stappen we achter hem aan zijn wereld door.

Het lijkt alsof de regen het vallen heeft uitgesteld totdat we bij de auto zijn. Zoon (5) valt in slaap als we de straat inrijden; zoon (7) rent opgetogen de speeltuin in. Ik geloof dat we de grond onder onze voeten weer hebben gevonden. Vanavond eerst maar slapen; morgen zien we wel.

