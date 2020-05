50Plus-Statenlid- en raadslid gaan niet mee met Henk Krol

Ze zijn niet voornemens over te stappen naar de nieuwe partij van de opgestapte Haagse fractieleider Henk Krol, die met collega-Kamerlid Femke Merel van Kooten de nieuwe politieke partij Partij voor de Toekomst wil beginnen.

'Krol ligt niet zo lekker in Groningen'

'Ik ben gekozen voor 50Plus en de mensen hebben op deze beweging gestemd', zegt Statenlid Johan ten Hoove, sinds vorig jaar lid van Provinciale Staten.

Ten Hoove spreekt zich niet rechtstreeks uit, maar denkt niet mee te gaan met de nieuwe beweging die Krol en Van Kooten hebben opgezet.

'Henk Krol ligt niet zo lekker in Groningen', legt Ten Hoove uit. 'Er zijn hier veel van onze leden die vinden dat hij te weinig gedaan heeft voor onze inwoners in het aardbevingsgebied. Wij hadden hier veel meer een tegengeluid van Krol verwacht en dat is niet gebeurd.' Ten Hoove volgt dus niet de beweging die collega-Statenlid Fred Kerkhof in Overijssel heeft gemaakt.

'Wij blijven 50Plus'

Chris Veeze, fractievoorzitter voor 50Plus in de gemeente Westerkwartier, is eenzelfde mening toegedaan. Ook hij piekert er niet over om over te stappen naar de beweging van Krol.

'Wij zitten hier voor 50Plus Westerkwartier en hebben een verdrag getekend om geen zetelroof te plegen. We blijven gewoon opereren voor 50Plus.'

In het Westerkwartier zorgt het opstappen van de landelijke fractieleider Krol wel voor een precaire situatie. Fractieleider Chris Veeze wordt geholpen door fractieondersteuner Janneke Koning, en zij is de schoonmoeder van Henk Krol.

Tijd om na te denken

Koning lijkt wat meer begrip te hebben voor de stap van Krol.

'Hij was de ruzies gewoon zat', zegt ze daarover. 'Je wordt er ook niet echt vrolijk van. We komen constant negatief in het nieuws als partij. Wie maakt er nu ruzie in deze vreselijke tijd van corona? Er gaan veel ouderen dood in verpleegtehuizen en wij maken binnen 50Plus alleen maar ruzie. Schandelijk.'

Koning zegt niet direct toe mee te gaan met de nieuwe partij van haar schoonzoon, maar sluit het ook niet uit.

'Het is moeilijk te zeggen. We zitten hier in het Westerkwartier namens 50Plus. Maar we hebben nu wel veel om over na te denken.'

Karaktermoord

Voor Veeze is die stap uitgesloten. Hij zegt 'zwaar teleurgesteld' te zijn in Krol. Veeze was in 2018 voorzitter van de selectiecommissie voor een nieuw partijbestuur en maakte kennis met de hechte band tussen Krol en de inmiddels opgestapte partijvoorzitter Geert Dales.

'Het voorzitterschap zou een keuze zijn tussen interim-voorzitter Jan Zoetelief en Geert Dales. Wij als selectiecommissie wilden deze twee namen voorleggen aan de leden. De vergadering die hiertoe besloten had, was al beëindigd, maar toen gaf Henk Krol aan dat Zoetelief absoluut niet op de lijst kon komen. Wij hebben dat wel doorgezet, maar in daarna is er in de pers karaktermoord gepleegd op Zoetelief, waardoor hij zich wel moest terugtrekken.'

Door de mand gevallen

Veeze heeft later contact gehad met partijoprichter Jan Nagel over de kwestie. 'Ik heb hem er drie keer naar gevraagd. Nagel zei alleen: 'Geert Dales is naar voren geschoven door Henk Krol.'

Voor Veeze is Krol toen door de mand gevallen, zegt hij. 'En nu stapt hij op en laat hij ons vallen. Ik ben vreselijk teleurgesteld in Krol. Ik zal dan ook niet overlopen, en zal nooit overstappen naar de nieuwe partij van hem.'

Het afdelingsbestuur van 50Plus Groningen laat in een reactie weten zich te beraden over de ontstane situatie. Komende donderdag komen partijleden bij elkaar om een officieel standpunt te bepalen.