Buurman ontploffing Beijum: 'Ik was bang dat de flat in zou storten'

Met een blik kattenvoer in de ene hand en een blikje energiedrink in de andere hand, loopt Jeroen Schepel om zijn flat aan de Wibenaheerd.

Hij zoekt zijn kat Silly, die hij na de explosie als eerste geruststelde, nog voordat hij doorhad waar toch die enorme knal vandaan kwam. 'Ik zat op de bank televisie te kijken, toen er een keiharde klap was. Ik schrok enorm.'

Glasscherven in de brandgangen

Die knal bleek uit nummer 34 te komen. Explosieve stoffen ontploften in de woning, die sindsdien bewaakt wordt. De glasscherven liggen in de brandgangen rondom de woning. In de eerste instantie dachten de buren dat het om een kachel ging. De woningen hebben namelijk geen centrale verwarming.

Lachgas, drugs en handel

Niets bleek minder waar. De bewoners van het bewuste pand zitten vast, vanwege het bezit van gevaarlijke explosieve stoffen. 'Er gebeurt veel in deze flat', zegt Schepel. 'Lachgas, drugs, er wordt van alles verhandeld.' Het verbaast hem niks dat het fout gegaan is met explosieven. 'Ik was bang dat de flat in zou storten.'

Zaterdagavond moest Schepel vanwege de gevonden explosieven halsoverkop zijn woning verlaten. Zonder spullen, maar met poes Silly stond hij op straat, net als de vijftig andere bewoners. Schepel kon, net zoals de meeste buren, bij vrienden of familie terecht.



Uiteindelijk mocht hij even zijn huis in om wat spullen te pakken. Inmiddels was het zaterdagnacht. Hij deed ook de achterdeur op de haak. 'Daar heb ik nu spijt van', zegt hij zondagmiddag vanaf de schommel in de speeltuin die uitkijkt op zijn huis. 'Dan had ik nog wat dingen kunnen pakken nu.'

Twijfels over explosie in buurt

De betrokken instanties gingen vrijdagavond, na de explosie, eerst uit van een gaslek en de bewoners van de flat mochten uiteindelijk weer naar huis.

Enkele buren twijfelden aan een lek na het zien van de explosie. 'Dan zouden er meer woningen ontploft zijn. Dit is wel heel plaatselijk', zegt een buurman die bij het afzetlint staat te kijken.



Vaak politie bij de flat

Een buurtbewoonster die met haar kind in de speeltuin is, zegt dat er wel meer gebeurt in de flat. 'Ik heb er zelf ook gewoond, maar ik wilde er graag weg. Er zijn veel drugs in de flat. Er gebeurde altijd wel wat, er was vaak politie. Het verbaasde me niet dat er vrijdag weer veel politie was.'

Een andere buurman wil niet veel kwijt, maar wel dat er vaak overlast is van sommige bewoners. 'Vuurwerk en lawaai. Er wonen veel jongeren in de flat, de huren zijn laag. Als je ouder wordt, ga je ergens anders wonen.'

Hele dag onderzoek

Wat er precies ontploft is, wil de politie niet zeggen. Zondag werd de hele dag nog onderzoek gedaan. Ook de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) was daarbij aanwezig. De woning inclusief bijbehorende kelderbox zijn doorzocht, terwijl buren op straat staan te kijken.

Wanneer de bewoners weer hun huizen in mogen, is nog niet bekend. Schepel heeft zijn kat uiteindelijk tevreden in de tuin gevonden, alsof er niets gebeurd is.

