Door de mand: Kees Vlietstra mist het oude normaal

Vrijdagochtend. Jongste zoon komt de kamer in. Hij gaat op de bank liggen. Zoals altijd. Ik kijk hem aan. Hij tikt drie keer met zijn wijsvinger op het schoolbankje wat dienst doet als bijzettafeltje. Dat is het signaal dat meneertje een glas water wil. En dat ik dat moet inschenken.

Dat teken is in huize Meerstad een running gag geworden nadat onze tante Nieske hetzelfde gebaar maakte twee zomers geleden tijdens een warme intieme familieavond op Ameland.

We zaten aan lange picknick tafels voor kampeerboerderij De Hollumer Trap. Muziek, drank en sterke verhalen. Tante Nieske was toen 85 jaar en zat door haar kromme rug voorovergebogen (jongste zoon: tante Nieske loopt zo krom, ze slaapt in een wokpan) en had op haar manier het hoogste woord. Over vroeger. Een lach en een traan. We proosten. We drinken een nobeltje, likeur van Ameland. Bij gebrek aan jeneverglazen drinken we het plakkerige drankje uit limonade glazen. Het gaat hard.

Nadat de derde fles bijna leeg is begint mijn vader (ik mag Co zeggen) de tafel op te ruimen als teken dat het mooi geweest is. Mijn broer zoekt op Spotify André Hazes, De Hoogste Tijd op. Iedereen aan tafel zet zich in beweging. Ik ga staan. Nog niet zo makkelijk met een versleten heup en een sloot Nobel in mijn mik.

Vlak voordat mijn vader het glas voor tante Nieske wil wegpakken tikt ze drie maal met haar wijsvinger op tafel. Lachend gaan we allemaal weer zitten. We laten tante Nieske niet zakken. Ik zet een glas water op het schoolbankje. Zoonlief knikt als dank. Ik kijk hem aan in de hoop dat hij wat grappigs zegt. Iets wat ik kan gebruiken in mijn column van zondag. Of hij het ruikt. Hij kijkt over zijn mobiel me aan. Verzin zelf eens wat pap. Ja, verzin zelf eens wat. Ik heb daar helemaal geen zin in. Wil niet iets nieuws.

Merk dat ik het oude normaal steeds meer ga missen. Mis de trainingen op Papendal, mis mijn spelers en speelsters, mis de humor van die jonge gasten. Mis de selectie spelers van mijn geliefde korfbalclub Nic. Mis ons fantastische aanvalsspel en zelfs ons dramatische verdedigen (waren wel weer trendsetter, wij verdedigen al twee jaar op anderhalve meter). Mis het kopje koffie voor aanvang van de training met Ali van de kantine. Wil me kortom weer kunnen laven aan live sport. Laven aan live leven.

Door die hunkering maak ik nog meer dan anders sprongetjes in mijn geheugen. Als het nieuws binnensijpelt dat je prima mag eten in een restaurant als dat restaurant maar van een Fletcher hotel is én je daar een kamer hebt voor minimaal een overnachting dan denk ik bliksemsnel aan mijn fietsvriend Jan. Jaren geleden fietsten we samen vanuit de stad richting Engelbert. Op zoek naar nog een borreltje kwamen we uit bij het Bastion Hotel aan het eind van de Bornholmstraat. De hotelbar was echter gesloten volgens de nachtportier. Mijn voorstel om dan maar een kamer mét minibar te boeken werd ondanks een stemverhouding van 2 voor en 1 tegen niet aangenomen. De nachtportier stemde tegen.

Als het nieuws binnensijpelt dat binnenkort de kapperszaken misschien weer open mogen denk ik voor het eerst van mijn leven juichend aan kapper Conrad. Het vooruitzicht dat hij me gaat knippen met een mondkapje voor is een win-winsituatie. De kassa rinkelt voor Conrad en ik hoef niet naar zijn oeverloze gelul te luisteren. Over de aanwinsten van zijn geliefde Lycurgus (welkom terug Auke, mooi), de nieuwe coach van Donar, de parkeertarieven op het Overwinningsplein en de overdreven bediening bij café Van Heeckeren op Ameland. (Hallo, ik ben Sjoerd, uw ober vanavond, wilt u een Nobeltje bij uw bestelling?) Silence cutting, i love it.

Als het nieuws binnensijpelt dat het afgelopen week precies 5 jaar is geleden dat FC Groningen de KNVB beker heeft gewonnen juich ik weer mee. Op die derde mei was ik fietsend op weg naar de Grote Markt om de finale tegen PEC Zwolle live te zien op de grote schermen. Op de Olgerweg, aan de Middelberter kant, was het bij Johan Jager een herrie van jewelste. We gaan met de trekker naar de Kuip schalde het uit de boxen vanachter uit de tuin.

Keessie! Biertje? schreeuwde Johan. Ik lietJohan niet zakken. Aangename tussenstop dacht ik toen nog. Even één biertje en dan snel naar de Grote Markt. Het werd gezellig. Ergo: heb de finale in de skihut van Johan gezien. Ook in Middelbert scoorde Rusnak twee keer. Fantastisch. Ja, heb geen zin om iets zelf te verzinnen. Wil weer het oude normaal. Me laven aan live sport, live leven. Tot die tijd verdrink ik me in herinneringen maar toch ook in vooruitzichten. Werk aan de winkel. Actie! Jongste zoon stapt na de lunch op mijn elektrische fiets. Hij gaat weer voor een week naar zijn moeder. Hij steekt zijn hand op. Moi. Ik loop vanuit de tuin naar binnen. Ga zelf iets verzinnen.