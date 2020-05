Bewoners Wibenaheerd mogen naar huis, onderzoek is afgerond (update)

De bewoners van de Wibenaheerd in Groningen mogen zondagavond weer naar huis. Wel houden de bewoners de mogelijkheid om nog een nacht op kosten van de gemeente overnachten in een hotel. Bewoners die weer naar huis keren worden met bussen vervoerd vanaf de opvanglocatie.

Vrijdag vond er een ontploffing plaats in de flat en vond de politie een explosieve stof in het appartement waar de ontploffing was. De woning is door de politie afgesloten.

Volgens de politie is het ondezoek in de woning afgerond en is het veilig om het complex weer in te gaan.



Twintig bewoners

Eerder gaf de gemeente aan dat er niet gegarandeerd kon worden dat de volledige flat veilig genoeg is voor de bewoners en ze komende nacht al weer naar huis zouden mogen. Daarom kregen ze de mogelijkheid om nog nacht door te brengen in een hotel.

Volgens de gemeente hebben zo'n twintig van de vijftig inwoners van de flat gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in een hotel te overnachten.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is zowel zaterdag als zondag de hele dag bezig geweest met het onderzoeken van een explosieve stof. De stof is inmiddels afgevoerd.

Dit bericht is aangepast nadat bekend werd dat de bewoners weer naar huis mogen.

